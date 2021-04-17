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«Шахтер» хочет пригласить Де Дзерби на пост главного тренера

11:17
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Донецкий «Шахтер» ведет переговоры по приглашению тренера Роберто Де Дзерби из «Сассуоло», сообщает Sportmediaset.

41-летний специалист возглавляет «нероверди» с 2018 года. До этого он успел поработать в «Беневенто» и других клуба.

«Сассуоло» в текущем сезоне идет на 8-м месте в серии А и практически не имеет шансов зацепиться за место в Лиге Европы.

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