Де Дзерби: «Хочу быть тренером, достойным славы «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о своей работе в донецком клубе.

«Меня очень хорошо приняли на Украине, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Я часто повторяю, что я еще должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что «Шахтер» — это клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы», — рассказал Де Дзерби.

35-летний специалист возглавил «Шахтер» в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт. В УПЛ команда (47) возглавляет турнирную таблицу после 18 игр.