Де Дзерби: «Хочу быть тренером, достойным славы «Шахтера»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о своей работе в донецком клубе.
«Меня очень хорошо приняли на Украине, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Я часто повторяю, что я еще должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что «Шахтер» — это клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы», — рассказал Де Дзерби.
35-летний специалист возглавил «Шахтер» в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт. В УПЛ команда (47) возглавляет турнирную таблицу после 18 игр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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