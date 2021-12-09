«Шахтер» продлил контракт с форвардом Мораесом

«Шахтер» объявил о продлении контракта с нападающим Жуниором Мораесом.

34-летний футболист подписал новое соглашение до конца июня 2022 года.

? ФК «Шахтер» продлил контракт с Жуниором Мораесом! ?



Срок нового соглашения с нападающим рассчитан до 30 июня 2022 года.



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Мораес выступает за «Шахтер» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист ни разу не появился на поле, он восстанавливался от повреждения крестообразной связки. Форвард впервые в сезоне попал в заявку команды на официальный матч 7 декабря, он провел игру Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:1) в запасе.