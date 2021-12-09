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«Шахтер» продлил контракт с форвардом Мораесом

14:58
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«Шахтер» объявил о продлении контракта с нападающим Жуниором Мораесом.

34-летний футболист подписал новое соглашение до конца июня 2022 года.

Мораес выступает за «Шахтер» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист ни разу не появился на поле, он восстанавливался от повреждения крестообразной связки. Форвард впервые в сезоне попал в заявку команды на официальный матч 7 декабря, он провел игру Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:1) в запасе.

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Иван Торопцев все материалы автора

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