«Шахтер» не стал продлевать контракт с Марлосом
«Шахтер» объявил об уходе из команды нападающего Марлоса.
Клуб не стал продлевать контракт с 33-летним натурализованным бразильцем. Соглашение с футболистом действует до конца декабря 2021 года.
? Марлос завершает выступления за «Шахтер» ?— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2021
ФК «Шахтер» благодарит Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего! ??#Shakhtar https://t.co/HXa7SE5YLc pic.twitter.com/otc8Pi2g51
Марлос выступал за «Шахтер» с июля 2014 года, на его счету 74 гола и 65 результативных передач в 287 матчах за команду. Также в качестве игрока донецкой команды форвард дебютировал в сборной Украины, за которую провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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