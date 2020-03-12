Чемпионат Украины до 3 апреля пройдет без зрителей

Федерация футбола Украины сообщила, что матчи чемпионата страны пройдут без зрителей до 3 апреля из-за коронавируса.

Также это касается матчей Кубка Украины, молодежных и женских лиг.

Ранее правительство Украины ввело ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований, в которых участвуют более 200 человек.

19 марта в Харькове должен пройти ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Вольфсбург». Первая игра пройдет в Германии 12 марта при пустых трибунах.