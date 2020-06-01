Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:3) в 24-м туре чемпионата Украины. Киевляне остались на четвертом месте в турнирной таблице.

— «Горняки» использовали свои моменты, — приводит слова Михайличенко Football.ua. — Всех можно поздравить с возвращением и класико, и футбола в Украину, это очень радует. На мой взгляд, мы не заслуживали такого результата, но кто лучше использует свои моменты, тот и выигрывает.

Бразильская техника игроков «Шахтера» сыграла решающую роль? Там же одни украинцы играют. Марлос, Мораес — это же украинцы. «Шахтеру» нельзя было давать свободу, но к сожалению отсутствие игрового тонуса не позволило нам сохранить нашу структуру игры до конца.