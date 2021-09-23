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Агент Милевского рассказал о дальнейших планах футболиста после завершения карьеры

13:17
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Александр Панков, агент Артема Милевского, прокомментировал завершение карьеры футболиста.

«Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Да, были варианты с Украины и из Белоруссии. Но зачем тратить время? Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал «Миля». Плюс у нас есть другие проекты с блогерами», — сказал Панков «СЭ».

Последним клубом футболиста был «Минай». В России он выступал за «Тосно». Наибольшей известности достиг в период выступлений за киевское «Динамо». Также играл за брестское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию» и венгерскую «Кишварду».

36-летний нападающий — трехкратный чемпион Украины, четырехкратный обладатель Кубка Украины, трехкратный победитель Суперкубка страны, чемпион Белоруссии, обладатель Кубка и Суперкубка страны (трижды), серебряный призер молодежного чемпионата Европы, четвертьфиналист ЧМ-2006.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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