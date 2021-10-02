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Александр Бабич возглавил «Кривбасс»

16:11
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«Кривбасс» на официальном сайте объявил о назначении Александра Бабича на пост главного тренера команды.

В тренерский штаб Бабича войдут Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Артем Филимонов и Александр Малахов.

Напомним, последним местом работы Бабича был «Мариуполь». Сейчас специалист пришел на замену Геннадию Приходько.

Криворожский клуб занимает второе место в турнирной таблице украинской первой лиги. Из четырех последних матчей «Кривбасс» выиграл всего один. В последнем матче команда разгромно уступила «Металлисту» (0:5).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

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17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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32%

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Ахмат
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1.46

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19%

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Иван Шитик все материалы автора

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