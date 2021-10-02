Александр Бабич возглавил «Кривбасс»
«Кривбасс» на официальном сайте объявил о назначении Александра Бабича на пост главного тренера команды.
В тренерский штаб Бабича войдут Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Артем Филимонов и Александр Малахов.
Напомним, последним местом работы Бабича был «Мариуполь». Сейчас специалист пришел на замену Геннадию Приходько.
Криворожский клуб занимает второе место в турнирной таблице украинской первой лиги. Из четырех последних матчей «Кривбасс» выиграл всего один. В последнем матче команда разгромно уступила «Металлисту» (0:5).
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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