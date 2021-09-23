Де Дзерби ответил на обвинения Луческу после матча «Шахтера» с «Динамо»
09:36
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после победного матча над «Динамо» (3:0) в Суперкубке Украины ответил на обвинения Мирчи Луческу, который заявил, что тренерский штаб донецкого клуба относился к его команде неуважительно.
«Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, когда он на каждом матче добавляет давления на арбитров... Я моральные уроки не принимаю. Они — чемпионы. Выиграв чемпионат, они заслужили. Для меня Луческу — маэстро. Но моральные уроки, как нужно вести себя на поле, я не принимаю», — цитирует Де Дзерби пресс-служба «Шахтера».
В составе победителей дубль оформил Лассина Траоре. Еще один мяч забил Алан Патрик.
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