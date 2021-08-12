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Морено признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

01:13
11 августа. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1, 6:5 — пенальти. Жерар Морено. Фото Twitter
11 августа. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1, 6:5 — пенальти. Жерар Морено. Фото Twitter
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«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. Победитель был определен в серии одиннадцатиметровых.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Вильяреала» Жерар Морено. Он отыграл весь матч, забил единственный гол испанской команды, а также реализовал свою попытку в серии пенальти.

«Он забил важнейший мяч и угрожал воротам на протяжении всего матча, убегая от защитников и создавая голевые моменты», — отметил технический наблюдатель УЕФА Мика-Матти Паателайнен.

Челси — Вильярреал

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Евгений Козинов все материалы автора

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