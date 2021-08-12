Морено признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
01:13
«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. Победитель был определен в серии одиннадцатиметровых.
Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Вильяреала» Жерар Морено. Он отыграл весь матч, забил единственный гол испанской команды, а также реализовал свою попытку в серии пенальти.
«Он забил важнейший мяч и угрожал воротам на протяжении всего матча, убегая от защитников и создавая голевые моменты», — отметил технический наблюдатель УЕФА Мика-Матти Паателайнен.
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