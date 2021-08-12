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Николаев: «Сергею Карасеву по силам отсудить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге»

06:09
11 августа. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1, 6:5 — пен. Сергей Карасев (слева). Фото Twitter
11 августа. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1, 6:5 — пен. Сергей Карасев (слева). Фото Twitter
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Бывший российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА.

«Я очень доволен работой Сергея сегодня. Его не было заметно на поле, для арбитра — это самое главное в футболе. Для всех болельщиков было понятно, что наша бригада великолепно справится с назначением, так оно и случилось. Сергей Карасев и его бригада сегодня доказали, что они готовы судить матчи высшего уровня. Теперь у них есть шанс отсудить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Сергею Карасеву вполне по силам отсудить подобный матч», — сказал Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» переиграл «Вильярреал». Для английского клуба это вторая победа в данном турнире.

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры