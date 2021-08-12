Николаев: «Сергею Карасеву по силам отсудить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге»

Бывший российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА.

«Я очень доволен работой Сергея сегодня. Его не было заметно на поле, для арбитра — это самое главное в футболе. Для всех болельщиков было понятно, что наша бригада великолепно справится с назначением, так оно и случилось. Сергей Карасев и его бригада сегодня доказали, что они готовы судить матчи высшего уровня. Теперь у них есть шанс отсудить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Сергею Карасеву вполне по силам отсудить подобный матч», — сказал Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» переиграл «Вильярреал». Для английского клуба это вторая победа в данном турнире.