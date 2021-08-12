Судью Карасева и его бригаду наградили после матча за Суперуубок УЕФА

«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись голами. Допольнительное время обошлось без забитых мячей, поэтому победителя выявили в серии одиннадцатиметровых — 6:5.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помощниками на бровках были Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

После финального свистка состоялась торжественная церемония награждления команд. Судей также наградили медалями.