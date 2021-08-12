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Судью Карасева и его бригаду наградили после матча за Суперуубок УЕФА

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«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись голами. Допольнительное время обошлось без забитых мячей, поэтому победителя выявили в серии одиннадцатиметровых — 6:5.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помощниками на бровках были Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

После финального свистка состоялась торжественная церемония награждления команд. Судей также наградили медалями.

Челси — Вильярреал

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры