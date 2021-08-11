Судья Карасев и «Вильярреал» не встали на колено перед Суперкубком УЕФА, в акции приняли участие только игроки «Челси»

Перед началом матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» в Белфасте (Северная Ирландия) прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

Футболисты английской команды встали на одно колено. Игроки испанской команды и российский арбитр Сергей Карасев не поддержали этот жест и остались стоять.

«Челси» – «Вильярреал». Фото Twitter

В прошлом сезоне «Челси» Томаса Тухеля выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов, который прошел 29 мая в Порту (Португалия).

27 мая «Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 – пенальти) в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Гданьске (Польша).

Следить за онлайн-трансляцией матча «Челси» – «Вильярреал» можно на сайте «СЭ».