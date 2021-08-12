Аспиликуэта — о победе в Суперкубке УЕФА: «Отличный способ начать сезон»
04:10
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился эмоциями от победы над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА. Эта игра стала первой в сезоне-2021/22 для обеих команд.
«Победители Суперкубка! Отличный способ начать новый сезон!» — написал Аспиликуэта.
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