Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился эмоциями от победы над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА. Эта игра стала первой в сезоне-2021/22 для обеих команд.

«Победители Суперкубка! Отличный способ начать новый сезон!» — написал Аспиликуэта.