Морено считает «Челси» лучшим клубом мира

Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено после поражения от «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА отметил, что гордится игрой команды.

«Выиграть нам было не суждено, но мы можем гордиться сегодняшним матчем, гордиться командой, болельщиками, клубом, людьми. Теперь мы соперничаем с лучшими. «Челси» был фаворитом. Я считаю их лучшим клубом мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.