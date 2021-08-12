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Морено считает «Челси» лучшим клубом мира

03:48
Жерар Морено. Фото Twitter
Жерар Морено. Фото Twitter
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Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено после поражения от «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА отметил, что гордится игрой команды.

«Выиграть нам было не суждено, но мы можем гордиться сегодняшним матчем, гордиться командой, болельщиками, клубом, людьми. Теперь мы соперничаем с лучшими. «Челси» был фаворитом. Я считаю их лучшим клубом мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.

Челси — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2030316--chelsea-vs-villarreal/

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Евгений Козинов все материалы автора

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