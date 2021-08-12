Морено считает «Челси» лучшим клубом мира
03:48
Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено после поражения от «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА отметил, что гордится игрой команды.
«Выиграть нам было не суждено, но мы можем гордиться сегодняшним матчем, гордиться командой, болельщиками, клубом, людьми. Теперь мы соперничаем с лучшими. «Челси» был фаворитом. Я считаю их лучшим клубом мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2030316--chelsea-vs-villarreal/
Читайте также
Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии здоровья сына, которого избила супруга арбитра Безбородова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю