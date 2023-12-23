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Сегодня, 18:33

Представитель Черчесова прокомментировал слухи об интересе «Бешикташа»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова в интервью «СЭ» отреагировал на слухи об интересе со стороны «Бешикташа».

— На днях в Турции написали, что он один из кандидатов на пост тренера «Бешикташа»...

— Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

— Варианты в России исключены?

— Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть.

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Станислав Черчесов
ФК Бешикташ
Алан Агузаров
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