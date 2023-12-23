Агент Переса: «Спартак»? Луан не будет менять клуб в зимнее окно»

Агент Фабио Жуниор Байтлер заявил, что перехода защитника «Фенербахче» Луана Переса в Россию пока ждать не стоит.

«В зимнее трансферное окно Луан не будет менять клуб», — приводит слова Байтлера «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к 29-летнему бразильскому со стороны «Спартака», однако в итоге трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2023/24 Перес провел 3 матча в составе «Фенербахче» и продолжает восстанавливаться после операции на колене.