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Сегодня, 03:07

Спортивный директор «Бешикташа» подтвердил интерес к Черчесову

Евгений Козинов
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Спортивный директор «Бешикташа» Фейяз Учар прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером команды может стать российский специалист Станислав Черчесов.
«Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся», — цитирует Sport24 Учара.

После 16 туров «Бешикташ» с 26 очками занимает 5-е место в чемпионате Турции с 17-очковым отставанием от лидирующего «Фенербахче».

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Станислав Черчесов. Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа»
Источник: https://sport24.ru/football/news-606669-sportivnyy-direktor-beshiktasha-imen-slishkom-mnogo-cherchesov-odno-iz-nikh
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Бешикташ
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Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа»

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