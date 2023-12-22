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Сегодня, 15:21

Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ», сообщает Ntvspor. В список из семи претендентов на этот пост кроме российского специалиста входят Фабио Каннаваро, Франк де Бур, Хорхе Сампаоли, Славен Билич, Руд ван Нистелрой и Бруно Женезио.

После поражения «Бешикташа» в матче 17-го тура чемпионата Турции от «Аланьяспора» (1:3) было принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Ризы Чалымбаем, который ранее был продлен до 27 декабря.

После 16 игр «Бешикташ» с 26 очками занимает пятое место в чемпионате Турции с 17-очковым отставанием от лидирующего «Фенербахче».

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Станислав Саламович возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Славен Билич
Станислав Черчесов
Фабио Каннаваро
Франк де Бур
Футбол
ФК Бешикташ
Руд ван Нистелрой
Хорхе Сампаоли
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