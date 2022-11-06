Игорь Колыванов прокомментировал информацию, что Артем Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

«Была хорошая карьера, был лучший футболист нашей страны, лучший бомбардир. Не получилось у него сейчас — и ничего страшного. Пусть руки не опускает, ищет команду и работает дальше», — заявил Колыванов RT.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор».

Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.