Булыкин считает, что Дзюба ушел из «Аданы Демирспор» из-за отсутствия практики

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о причинах ухода форварда Артема Дзюбы из «Аданы Демирспор».

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что россиянин расторг контракт с турецким клубом.

«Думаю, он недоволен своим игровым временем и хочет чаще выходить на поле, тем более что его карьера уже находится на закате. Ему нужна команда, где он будет играть и получать удовольствие от футбола. Если он уходит, значит его не устраивает нынешнее положение в команде», — приводит RT слова Булыкина.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе нынешнего года, на его счету 1 гол в 5 матчах. 34-летний футболист не попадал в заявку команды в последних двух матчах.