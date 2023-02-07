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Сегодня, 10:27

Представитель Оздоева: «Пирло чересчур скромный, слишком воспитанный — они с Семаком похожи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева сравнил тренера Андреа Пирло и специалиста Сергея Семака между собой.

«Магомеду нравится тренироваться у Пирло. Судя по его рассказам, у Пирло ко всему очень профессиональный подход. Там весь тренерский штаб — итальянцы, у них своя методика. Очень глубоко все изучают, много внимания уделяют атмосфере в раздевалке. По работе он очень похож на Семака. Даже в манере поведения это прослеживается. Семак всегда достойно себя ведет, не истерит. Пирло придерживается такого же стиля», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Итальянский специалист работает в «Фатих Карагюмрюке» с лета 2022 года.

Его команда занимает 9-е место, набрав 26 очков за 21 матч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-pirlo-chereschur-skromny-j-slishkom-vospitanny-j-oni-s-semakom-pohozhi/
Андреа Пирло
Сергей Семак
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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