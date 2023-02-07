Чемпионат Турции по футболу возобновится 17 февраля

Матчи чемпионата Турции по футболу возобновятся 17 февраля, сообщила пресс-служба Федерации футбола страны.

Все матчи, которые должны были пройти с 7 по 12 февраля будут сыграны с 17-го по 20-е число. Матчи, запланированные в понедельник, пройдут 21-23 февраля.

Ранее из-за масштабного землетрясения были отменены матчи чемпионата Турции, которые должны были состояться сегодня — «Умраниеспор» — «Адана Демирспор», «Гиресунспор» — «Кайсериспор» и «Фенербахче» — «Коньяспор». Также не пройдут соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.