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Менеджер «Хатайспора» сообщил, что Кристиана Атсу извлекли из-под завалов в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что полузащитник команды Кристиан Атсу найден под завалами после землетрясений в Турции.

«Кристиан Атсу был найден с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под завалами. Хатай очень пострадал. Мы приближаемся к концу самых опасных часов», — приводит слова Озата Millyet.

Африканский журналист Саддик Адамс также сообщает, что Атсу найден и госпитализирован.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Источник: Millyet
Футбол
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