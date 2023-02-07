Менеджер «Хатайспора» сообщил, что Кристиана Атсу извлекли из-под завалов в Турции

Менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что полузащитник команды Кристиан Атсу найден под завалами после землетрясений в Турции.

«Кристиан Атсу был найден с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под завалами. Хатай очень пострадал. Мы приближаемся к концу самых опасных часов», — приводит слова Озата Millyet.

Африканский журналист Саддик Адамс также сообщает, что Атсу найден и госпитализирован.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.