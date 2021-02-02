Все теперь считают деньги.

Зимнее трансферное окно в Европе традиционно носит вспомогательный характер. Клубы в основном выходят на рынок, когда срочно нужно закрыть провисающую по каким-либо причинам позицию — например, из-за травмы. Или, скажем, команда стоит на вылет, необходимо любой ценой спасаться, и владелец достает чековую книжку. Или требуется немного расширить обойму, чтобы удержаться в топ-4. В общем, задачи решаются исключительно тактические, вся стратегия остается на лето.

Конечно, одна-две громких сделки проворачиваются и зимой, а иногда и вовсе случаются настоящие бомбы. Десять лет назад «Челси» в последний день зимнего окна взорвал рынок покупкой у «Ливерпуля» Фернандо Торреса. Или, скажем, три года назад красные отдали в «Барселону» Филиппе Коутинью за почти полторы сотни миллионов. Что характерно, обе этих сделки обычно фигурируют в списках наиболее неудачных трансферов, хотя в случае с испанцем, пожалуй, все не так однозначно.

Разумеется, всегда есть и обратные примеры. Отдав Коутинью, «Ливерпуль» взял Виргила ван Дейка. А «Манчестер Юнайтед» год назад приобрел у «Спортинга» Бруну Фернандеша, который сразу стал безусловным лидером команды. Правда, португальца «МЮ» вел давно, и на «Олд Траффорд» он мог оказаться еще летом 2019-го, будь менеджмент англичан чуть более сговорчивым. Показательно, кстати, что другой громкий переход годичной давности — Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма» в «Интер» — пока куда больше тянет на провал.

Однако в этом году вряд ли стоило ожидать даже нескольких больших сделок, не говоря уже об историях вроде трансфера Коутинью. Так оно и оказалось — январь 2021-го получился более чем спокойным. Причины понятны — пандемия существенно обрушила доходы индустрии. Например, согласно вышедшему недавно традиционному отчету компании Deloitte, заработок топ-20 самых доходных клубов Европы упал на 1,2 миллиарда евро. А по итогам сезона-2020/21 ожидается еще большее падение — он целиком проходит при пустых трибунах, что автоматически лишает клубы денег от матч-дэй и других поступлений, связанных со стадионами.

Поэтому вбухивать сейчас деньги в трансферы не готов никто. Показателен пример «Ливерпуля», страдающего от травм центральных защитников, — ван Дейк и Джо Гомес еще осенью выбыли до мая. Год назад красные наверняка купили бы кого-нибудь еще в начале января, но сейчас вышли на рынок только в последний день, да и то во многом потому, что потеряли до лета еще и Жоэля Матипа, — выбора просто не оставалось. Результат — аренда у «Шальке» за миллион турка Озана Кабака с последующим его выкупом летом и приобретение у «Престона» Бена Дэвиса. Согласитесь, довольно скромно, пусть 20-летним Кабаком и интересовались многие клубы, в частности «Милан».

ВВС привел показательную статистику. По данным Carteret Group, клубы АПЛ потратили в этом январе на 64 процента меньше, чем год назад. На 63 упали траты в серии А, на 71 — во французской Лиге 1, на 76 — в бундеслиге и на невероятные 88 — в ла лиге. Высший испанский дивизион не попал даже в топ-5 самых потратившихся лиг, пропустив вперед Португалию с ее Лигой НОС. Да и там половину всех оборотов обеспечил «Спортинг», купивший у «Браги» за 16 миллионов форварда Паулинью. Но лиссабонцев можно понять — после многих лет перманентного кризиса они лидируют в чемпионате и имеют реальные шансы попасть в групповой турнир Лиги чемпионов, а это все окупит.

Топ-5 наиболее потратившихся европейских лиг. Фото «СЭ»

Для осознания того, насколько упал зимний рынок: год назад клубы ла лиги потратили на новичков 151,15 миллиона евро, и это был четвертый показатель в Европе после Англии, Италии и Германии. Сейчас АПЛ и серия А суммарно выложили 163,24 миллиона, то есть примерно столько же, сколько одна Испания в январе 2020-го.

16-миллионный трансфер Паулинью попал в топ-10 самых крупных сделок этой зимы. Представить себе такое еще год назад было сложно. Равно как и то, что самым дорогим переходом окажется покупка «Вест Хэмом» атакующего хава Саида Бенрама из «Брентфорда».

Для сравнения: в январе 2020-го алжирец оказался бы только на 9-м месте — между Сандером Берге и Раулем Де Томасом. Два года назад — на 8-м. А в 2018-м не попал бы даже в топ-10, но тот январь вообще стал самым безумным за последнее десятилетие.

Топ-10 зимних трансферов в Европе. Фото «СЭ»

«Вест Хэм» провернул самую крупную сделку этой зимы и стал наиболее потратившимся клубом в это окно. Хотя, конечно, раньше сумма в 26,4 миллиона евро вызвала бы только улыбку — год назад лондонцы не попали бы в топ-10.

Но при этом «молотки» продали в «Аякс» центрфорварда Себастьяна Аллера за 20 миллионов и остались, по сути, при своих. Хотя, конечно, нужно понимать, что так линейно это не работает и все гораздо изощреннее — в большинстве случаев трансферы оплачиваются частями, существует амортизация, плюс самые различные бухгалтерские ухищрения, агентские и бонусы за подпись.

Но общий вектор все равно понятен. Интересно, что того же Аллера «Вест Хэм» в июле 2019-го купил у «Айнтрахта» за 50 миллионов евро, что является клубным рекордом. И эти деньги уже никто не вернет.

Топ-10 наиболее потратившихся клубов. Фото «СЭ»

Список тех, кто больше всего заработали этой зимой, возглавляет «Аталанта», подтвердившая репутацию клуба, который умеет делать деньги даже на тех футболистах, что толком в Бергамо и не выступали. Год назад была история Деяна Кулусевски, ушедшего в «Ювентус» за 35 миллионов евро: права принадлежали «Аталанте», но играл швед в аренде в «Парме», где и раскрылся.

Сейчас — трансфер 18-летнего вингера Амада Диалло в «МЮ» за 21 миллион. Ивуариец — воспитанник «Аталанты», с 12 лет в ее системе. Диалло считается большим талантом и, сыграв в серии А в общей сложности 37 минут, уже успел забить. Бодро начал и в Англии — дубль в первом же матче за молодежный состав «Юнайтед». Но как будет развиваться его карьера дальше, не знает никто.

Топ-10 наиболее заработавших клубов. Фото «СЭ»

«Аталанта» вполне ожидаемо оказалась и среди клубов с наилучшим трансферным балансом, пусть и пропустила вперед в этом списке — повторимся, очень условном — «Марсель» и «Брюгге».