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Количество трансферов в Европе упало почти в два раза

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 08:30
Бен Дэвис. Фото ФК «Ливерпуль» Количество трансферов в Европе упало почти в два раза. Фото AFP
Бен Дэвис. Фото ФК «Ливерпуль»
Пандемия коронавируса продолжает вносить значительный вклад и спортивную жизнь.
Закрытие трансферного окна в&nbsp;Европе.Промес пока не перешел в «Спартак», «Ливерпуль» усилил оборону. Главные переходы последнего дня трансферного окна в Европе

Теперь с полной уверенностью можно отметить, что многочисленные ограничения и карантин всерьез повлияли на международный трансферный рынок. В зимнее окно 98 клубов пяти ведущих европейских лиг общими усилиями подписали 136 игроков (в среднем 1,39 на команду), из которых 85 (62,50%) заключили арендные соглашения.

В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет количество подписаний в четырех из пяти чемпионатов из топ-5 сократилось чуть менее чем в два раза. И только стабильно пассивная зимой Германия не сильно отстала от обычных цифр. Хотя и обновила антирекорд последних лет. Стоит отметить, что лишь в Италии было заключено больше десяти полноценных контрактов, а французы и вовсе дали постоянную работу всего семи футболистам (правда, четверым из них не исполнилось 21 года).

Количество трансферов на вход в топ-5 европейских лиг в последние пять сезонов

Сезон

Англия

Германия

Испания

Италия

Франция

Всего

2016/17

49 (38)

34 (28)

43 (14)

68 (38)

52 (36)

246 (154)

2017/18

48 (33)

27 (18)

59 (28)

63 (29)

33 (20)

230 (128)

2018/19

29 (19)

27 (13)

51 (23)

73 (29)

44 (23)

224 (107)

2019/20

39 (23)

34 (17)

46 (17)

82 (37)

41 (28)

242 (122)

2020/21

20 (10)

25 (10)

26 (8)

43 (16)

22 (7)

136 (51)

Снижение (%)

48,72

26,47

43,47

47,56

46,34

43,80

В скобках приведены трансферы игроков без учета аренд.

Но цифры, показывающие снижение количества переходов, меркнут рядом с изменением трат в ведущих европейских лигах. Из всей пятерки только итальянцы и англичане сумели преодолеть отметку в треть от прошлогодней суммы, хотя и в их ведомостях самыми заметными оказались малоизвестные игроки. Самой экономной в третий раз подряд оказалась Франция, чьи клубы набрали новичков аж на 29 миллионов евро (чуть больше 23 процентов от прошлогодней чуть менее скромной суммы). Причем 20 миллионов выложил «Монако», купивший лучшего бомбардира «Брюгге» Крепена Диатта.

Траты клубов топ-5 европейских лиг в последние пять сезонов

Сезон

Англия

Германия

Испания

Италия

Франция

2016/17

276 580 000

102 360 000

27 750 000

104 900 000

171 300 000

2017/18

561 628 000

75 800 000

298 100 000

52 850 000

55 250 000

2018/19

205 100 000

79 400 000

96 150 000

156 101 000

87 150 000

2019/20

242 550 000

196 800 000

151 100 000

214 552 696

124 250 028

2020/21

85 562 000

48 400 000

36 250 000

77 680 000

29 000 000

Снижение (%)

64,72

75,41

76,01

63,79

76,66

В результате и суммы зимнего сальдо во всех лигах оказались незначительными. Франция и Испания закончили окно в чисто символическом плюсе, Италия — в небольшом минусе, а Германия и Англия настолько плохо продавали, что с небольшими в историческом разрезе тратами оказались в глубоком минусе. Что говорить, если второе место в списке самых выгодных немецких продаж досталось Жану-Филиппу Матета, который даже не ушел из «Майнца», а отправился в платную аренду стоимостью 3,5 миллиона евро в «Кристал Пэлас». Лучше же всех отторговался «Айнтрахт», сбагривший немолодого Баса Доста в «Брюгге» за 4 миллиона евро.

Баланс зимних трансферов в пяти ведущих лигах

Турнир

Покупки

Продажи

Сальдо

Франция

29 000 000

31 130 000

+2 130 000

Испания

36 250 000

36 400 000

+150 000

Италия

77 680 000

71 500 000

-6 180 000

Германия

48 400 000

8 250 000

-40 150 000

Англия

85 562 000

28 010 000

-57 552 000

Неудивительно, что основная торговля в зимние месяцы велась между странами большой пятерки с редким привлечением игроков извне. В остальном мире особенно отметилась Бельгия, продавшая на повышение пятерых футболистов. Россия же с двумя трансферами (Кокорин в «Фиорентину» и Гайч в аренду в «Беневенто») расположилась недалеко от лидеров наравне в том числе с Аргентиной, Грецией и Румынией. Лидерству итальянцев поспособствовала традиционная для страны волна договоров аренды, а вот клубы английской премьер-лиги активно поучаствовали в трансферных окнах всех лиг. В результате на родном, французском и немецком рынках британцы оказались первым, а в Италии и Испании уступили только хозяевам.

Еще одной тенденцией зимнего окна оказалась европейская закрытость. Ее результатом стало то, что в пятерку лиг приехало всего три футболиста из Южной Америки, двое из МЛС, двое из Африки и вернувшийся в «Рому» из Китая Стефан Эль-Шаарави.

Три клуба и вовсе привлекли остававшихся некоторое время без работы футболистов. Но если приезд Марио Манджукича в «Милан» действительно можно назвать значимым событием, то появление Муэза Хассена в «Бресте» и Ричарда Нарти в «Бернли» большого внимания не заслуживает.

Из каких стран переходили игроки в пять ведущих лиг

Страна

Германия

Англия

Испания

Италия

Франция

Итого

Италия

1

1

3

25

3

33

Англия

6

8

5

3

5

24

Испания

1

3

11

1

1

17

Германия

6

2

1

1

1

10

Франция

3

1

1

2

2

9

Бельгия

2

-

-

1

2

5

Австрия

2

-

-

1

-

3

Португалия

-

-

2

-

2

3

США

1

-

-

1

-

2

Аргентина

-

-

2

-

-

2

Румыния

-

-

1

1

-

2

Россия

-

-

-

2

-

2

Греция

-

-

-

1

1

2

Шотландия

1

-

-

-

1

2

Чехия

1

-

-

-

-

1

Голландия

1

-

-

-

-

1

Эквадор

-

1

-

-

-

1

Сербия

-

1

-

-

-

1

Турция

-

1

-

-

-

1

Дания

-

1

-

-

-

1

Украина

-

-

-

1

-

1

Болгария

-

-

-

1

-

1

Китай

-

-

-

1

-

1

Швейцария

-

-

-

-

1

1

Гана

-

-

-

-

1

1

Сенегал

-

-

-

-

1

1

Без клуба

-

1

-

1

1

3

25

20

26

43

22

136

Удивительно смотрится и десятка главных трансферов зимы. Начнем с того, что оформленный под закрытие окна внутрипортугальский переход Паулинью существенно поправил уже готовую таблицу. Новичок «Спортинга» отправил за пределы топ-10 трансфер румына Денниса Мана, который сменил ФКСБ (так нынче официально зовется знаменитый «Стяуа») на «Парму».

Дальше — интереснее: в десятку попали уехавший на родину бразилец Педру, африканский опорник Кондогбья, проведший на высшем уровне считаные минуты ивуариец Диалло и талантливый итальянский опорник Николо Ровелла, которого «Ювентус», не успев купить, отправил обратно в «Дженоа». Во главе таблицы оказался Саид Бенрахма, и так выступающий за «Вест Хэм» с начала сезона («молотобойцы» выкупили алжирца у «Брентфорда»), и Себастьян Алле, покинувший Англию ради чемпионата Голландии.

На таком фоне странными начинают казаться действительно интересные трансферы Доминика Собослои и Крепена Диатта. Но новичкам «Зальцбурга» и «Монако» в рейтинге этой зимы уготован дележ четвертого места.

Самые дорогие трансферы зимы-2021

Игрок

Страна

Откуда

Куда

Стоимость

Саид Бенрахма

Алжир

Брентфорд

Вест Хэм

23 100 000

Себастьян Алле

Кот-д'Ивуар

Вест Хэм

Аякс

22 500 000

Амад Диалло

Кот-д'Ивуар

Аталанта

Манчестер Юнайтед

21 000 000

Доминик Собослои

Венгрия

Зальцбург

Лейпциг

20 000 000

Крепен Диатта

Сенегал

Брюгге

Монако

20 000 000

Николо Ровелла

Италия

Дженоа

Ювентус

18 000 000

Паулинью

Португалия

Брага

Спортинг Л

16 000 000

Морган Сансон

Франция

Марсель

Астон Вилла

15 800 000

Джоффри Кондогбья

ЦАР

Валенсия

Атлетико

15 000 000

Педру

Бразилия

Фиорентина

Фламенго

14 000 000

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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