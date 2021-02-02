Количество трансферов в Европе упало почти в два раза

Пандемия коронавируса продолжает вносить значительный вклад и спортивную жизнь.

Теперь с полной уверенностью можно отметить, что многочисленные ограничения и карантин всерьез повлияли на международный трансферный рынок. В зимнее окно 98 клубов пяти ведущих европейских лиг общими усилиями подписали 136 игроков (в среднем 1,39 на команду), из которых 85 (62,50%) заключили арендные соглашения.

В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет количество подписаний в четырех из пяти чемпионатов из топ-5 сократилось чуть менее чем в два раза. И только стабильно пассивная зимой Германия не сильно отстала от обычных цифр. Хотя и обновила антирекорд последних лет. Стоит отметить, что лишь в Италии было заключено больше десяти полноценных контрактов, а французы и вовсе дали постоянную работу всего семи футболистам (правда, четверым из них не исполнилось 21 года).

Количество трансферов на вход в топ-5 европейских лиг в последние пять сезонов

Сезон Англия Германия Испания Италия Франция Всего 2016/17 49 (38) 34 (28) 43 (14) 68 (38) 52 (36) 246 (154) 2017/18 48 (33) 27 (18) 59 (28) 63 (29) 33 (20) 230 (128) 2018/19 29 (19) 27 (13) 51 (23) 73 (29) 44 (23) 224 (107) 2019/20 39 (23) 34 (17) 46 (17) 82 (37) 41 (28) 242 (122) 2020/21 20 (10) 25 (10) 26 (8) 43 (16) 22 (7) 136 (51) Снижение (%) 48,72 26,47 43,47 47,56 46,34 43,80

В скобках приведены трансферы игроков без учета аренд.

Но цифры, показывающие снижение количества переходов, меркнут рядом с изменением трат в ведущих европейских лигах. Из всей пятерки только итальянцы и англичане сумели преодолеть отметку в треть от прошлогодней суммы, хотя и в их ведомостях самыми заметными оказались малоизвестные игроки. Самой экономной в третий раз подряд оказалась Франция, чьи клубы набрали новичков аж на 29 миллионов евро (чуть больше 23 процентов от прошлогодней чуть менее скромной суммы). Причем 20 миллионов выложил «Монако», купивший лучшего бомбардира «Брюгге» Крепена Диатта.

Траты клубов топ-5 европейских лиг в последние пять сезонов

Сезон Англия Германия Испания Италия Франция 2016/17 276 580 000 102 360 000 27 750 000 104 900 000 171 300 000 2017/18 561 628 000 75 800 000 298 100 000 52 850 000 55 250 000 2018/19 205 100 000 79 400 000 96 150 000 156 101 000 87 150 000 2019/20 242 550 000 196 800 000 151 100 000 214 552 696 124 250 028 2020/21 85 562 000 48 400 000 36 250 000 77 680 000 29 000 000 Снижение (%) 64,72 75,41 76,01 63,79 76,66

В результате и суммы зимнего сальдо во всех лигах оказались незначительными. Франция и Испания закончили окно в чисто символическом плюсе, Италия — в небольшом минусе, а Германия и Англия настолько плохо продавали, что с небольшими в историческом разрезе тратами оказались в глубоком минусе. Что говорить, если второе место в списке самых выгодных немецких продаж досталось Жану-Филиппу Матета, который даже не ушел из «Майнца», а отправился в платную аренду стоимостью 3,5 миллиона евро в «Кристал Пэлас». Лучше же всех отторговался «Айнтрахт», сбагривший немолодого Баса Доста в «Брюгге» за 4 миллиона евро.

Баланс зимних трансферов в пяти ведущих лигах

Турнир Покупки Продажи Сальдо Франция 29 000 000 31 130 000 +2 130 000 Испания 36 250 000 36 400 000 +150 000 Италия 77 680 000 71 500 000 -6 180 000 Германия 48 400 000 8 250 000 -40 150 000 Англия 85 562 000 28 010 000 -57 552 000

Неудивительно, что основная торговля в зимние месяцы велась между странами большой пятерки с редким привлечением игроков извне. В остальном мире особенно отметилась Бельгия, продавшая на повышение пятерых футболистов. Россия же с двумя трансферами (Кокорин в «Фиорентину» и Гайч в аренду в «Беневенто») расположилась недалеко от лидеров наравне в том числе с Аргентиной, Грецией и Румынией. Лидерству итальянцев поспособствовала традиционная для страны волна договоров аренды, а вот клубы английской премьер-лиги активно поучаствовали в трансферных окнах всех лиг. В результате на родном, французском и немецком рынках британцы оказались первым, а в Италии и Испании уступили только хозяевам.

Еще одной тенденцией зимнего окна оказалась европейская закрытость. Ее результатом стало то, что в пятерку лиг приехало всего три футболиста из Южной Америки, двое из МЛС, двое из Африки и вернувшийся в «Рому» из Китая Стефан Эль-Шаарави.

Три клуба и вовсе привлекли остававшихся некоторое время без работы футболистов. Но если приезд Марио Манджукича в «Милан» действительно можно назвать значимым событием, то появление Муэза Хассена в «Бресте» и Ричарда Нарти в «Бернли» большого внимания не заслуживает.

Из каких стран переходили игроки в пять ведущих лиг

Страна Германия Англия Испания Италия Франция Итого Италия 1 1 3 25 3 33 Англия 6 8 5 3 5 24 Испания 1 3 11 1 1 17 Германия 6 2 1 1 1 10 Франция 3 1 1 2 2 9 Бельгия 2 - - 1 2 5 Австрия 2 - - 1 - 3 Португалия - - 2 - 2 3 США 1 - - 1 - 2 Аргентина - - 2 - - 2 Румыния - - 1 1 - 2 Россия - - - 2 - 2 Греция - - - 1 1 2 Шотландия 1 - - - 1 2 Чехия 1 - - - - 1 Голландия 1 - - - - 1 Эквадор - 1 - - - 1 Сербия - 1 - - - 1 Турция - 1 - - - 1 Дания - 1 - - - 1 Украина - - - 1 - 1 Болгария - - - 1 - 1 Китай - - - 1 - 1 Швейцария - - - - 1 1 Гана - - - - 1 1 Сенегал - - - - 1 1 Без клуба - 1 - 1 1 3 25 20 26 43 22 136

Удивительно смотрится и десятка главных трансферов зимы. Начнем с того, что оформленный под закрытие окна внутрипортугальский переход Паулинью существенно поправил уже готовую таблицу. Новичок «Спортинга» отправил за пределы топ-10 трансфер румына Денниса Мана, который сменил ФКСБ (так нынче официально зовется знаменитый «Стяуа») на «Парму».

Дальше — интереснее: в десятку попали уехавший на родину бразилец Педру, африканский опорник Кондогбья, проведший на высшем уровне считаные минуты ивуариец Диалло и талантливый итальянский опорник Николо Ровелла, которого «Ювентус», не успев купить, отправил обратно в «Дженоа». Во главе таблицы оказался Саид Бенрахма, и так выступающий за «Вест Хэм» с начала сезона («молотобойцы» выкупили алжирца у «Брентфорда»), и Себастьян Алле, покинувший Англию ради чемпионата Голландии.

На таком фоне странными начинают казаться действительно интересные трансферы Доминика Собослои и Крепена Диатта. Но новичкам «Зальцбурга» и «Монако» в рейтинге этой зимы уготован дележ четвертого места.

Самые дорогие трансферы зимы-2021