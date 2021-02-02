Защитника «Марселя» сняли с рейса в Ливерпуль, в Италии скандал из-за Джеко. Шесть европейских трансферов, которые мы ждали, но не дождались

Рассказываем о самых интересных сорвавшихся сделках в последние дни работы зимнего окна в Европе.

Чалета-Цар так и не вылетел в Ливерпуль

Центральный защитник для «Ливерпуля» — одна из главных тем трансферного дед-лайна в Европе. Чемпионы Англии из-за травм потеряли Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа, Джо Гомеса, а также опорника Фабиньо, в этом сезоне ставшего полноценным защитником. Доигрывать сезон, в котором и так уже многое потеряно, с Джорданом Хендерсоном в центре обороны в «Ливерпуле» посчитали перебором, и клуб провел большую работу на трансферном рынке.

В итоге красные подписали 20-летнего турка Озана Кабака из «Шальке» и 25-летнего Бена Дэвиса из «Престона». Однако эти игроки были не на первых строчках в листе селекционеров «Ливерпуля», первоначальная цель — 24-летний Дуйе Чалета-Цар из «Марселя». Как писал RMC Sport, воскресенье вечером стороны договорились по трансферной сумме (28 миллионов долларов), а сам хорват согласовал контракт с «Ливерпулем» и даже прибыл в аэропорт на забронированный чартер. Но лететь никуда не пришлось: «Марсель» приостановил переговоры из-за сложностей с поиском замены и вышел из сделки.

Сообщалось также, что «Ливерпуль» вел переговоры с «Байером» о переходе Эдмонда Тапсобы, но в Леверкузене запросили за 22-летнего буркинийца 50 миллионов евро.

Кристиан Эриксен. Фото Reuters

Эриксен остался в «Интере»

Разговоры об уходе Кристиана Эриксена из «Интера» велись еще в декабре, но так ни к чему и не привели: датчанин остался в Милане. Более того, на прошлой неделе Эриксен на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте забил победный мяч в ворота «Милана» в четвертьфинале Кубка Италии. «Кристиан — очень умный парень. И я рад, что его мяч стал решающим. У нас в команде все его любят, он еще станет лидером, вот увидите. Зимой «Интер» не будет никого ни продавать, ни покупать», — цитировал RAI Sport главного тренера «Интера» Антонио Конте.

Итальянский журналист Фабрицио Романо писал, что «Тоттенхэм» хотел заменить датчанином хавбека Деле Алли, но клубы не договорились. «Лестер» также контактировал с агентом Эриксена.

Делле Алли. Фото Reuters

«Тоттенхэм» не отпустил Алли

Из-за того, что «Интер» не захотел отпускать Эриксена пострадал Алли: «Тоттенхэм» так и не отпустил своего полузащитника. Алли хотел перейти в «ПСЖ», который возглавил любимый тренер игрока Маурисио Почеттино, и клубы действительно были близки к договоренности. Но владелец «шпор» Дэниэл Леви сделку не согласовал.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не рассчитывает на Алли, игрок не попадает в заявку с 13 января. Последние дни он пропускал тренировки команды в связи с возможным уходом.

Иско. Фото Reuters

Иско не нашел игровую практику

Полузащитник «Реала» Иско в этом сезоне практически не выходит на поле. Он провел 14 матчей во всех турнирах, преимущественно поднимаясь с лавки в концовках встреч.

Недовольство игровым временем сподвигло Иско обратиться к руководству клуба с просьбой отпустить его.

Главным претендентом на 28-летнего полузащитника назывался «Арсенал», но в аренду в Лондон из «Реала» отправился Мартин Эдегор. Иско остался в Мадриде, что при нынешнем положении дел здорово снижает его шансы на попадание в заявку сборной Испании на чемпионат Европы.

В «Барселоне» разругались из-за 20-летнего защитника

«Барселона» отложила трансфер защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии из-за финансовых проблем. Каталонцы теперь рассчитывают подписать 20-летнего Гарсию по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.

Трансфер молодого футболиста стал поводом для разногласий в правлении «Барсы» — исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс и кандидат на этот пост Жоан Лапорта не нашли взаимопонимания по данному вопросу. Лапорта утверждал, что Тускетс действует не в интересах клуба, откладывая трансфер. Тускетс, в свою очередь, попросил оппонента оставить свои угрозы при себе и подчеркнул, что мнение Лапорты не влияет на окончательное решение. При этом из трех кандидатов в президенты приобретение Гарсии зимой однозначно одобрил лишь Виктор Фонт.

Эдин Джеко. Фото Reuters

Агенты сорвали большой обмен между «Ромой» и «Интером»

Большая сделка сорвалась в Италии: «Интер» и «Рома» не договорились об обмене Алексиса Санчеса на Эдина Джеко. Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта во всем обвинил агентов. «Они слишком дерзко себя ведут, пытаясь вести переговоры без привлечения представителей клубов, — сказал Маротта DAZN. — В итоге они, в общем-то, завершились не начавшись».