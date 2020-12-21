«Спартак» ищет тренера, у Черышева появляется новый конкурент, «Лион» продает друга Промеса

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

В «Спартаке» присматриваются к Жардиму

Главной темой конца этого года и начала следующего в российском футболе будет поиск «Спартаком» нового главного тренера. По данным «СЭ», в шорт-лист кандидатов входит португальский специалист Леонарду Жардим.

Последним местом работы 46-летнего Жардима было «Монако». Он тренировал монегасков с 2014-го по 2018-й и в 2019 году. Жардиму удалось прервать гегемонию «ПСЖ» и привести «Монако» к победе в чемпионате Франции в сезоне-2016/17. В том же сезоне команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Жардим везде давал результат и развивал молодых футболистов. При нем в «Монако» огромное количество футболистов сделало шаг от талантливых и перспективных до топ-уровня: Мбаппе и Лемар, Фабинью и Бернарду Силва, Менди и Феррейра-Карраско, Сидибе и Рони Лопеш...

Приоритетом при выборе нового главного тренера «Спартака» является иностранный специалист, и приход на этот пост россиянина практически исключен.

Хесе может перейти в «Валенсию»

Marca пишет, что «Валенсия заинтересована в подписании 27-летнего воспитанника «Реала» Хесе. Сейчас испанец без клуба: в начале декабря он досрочно расторг контракт с «ПСЖ». В 2016 году Хесе переехал из Мадрида в Париж за € 25 млн, но за все это время провел за французский клуб всего лишь 18 матчей и забил 2 гола во всех турнирах. Хесе четыре раза уходил в аренду — в «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис» и «Спортинг».

Хесе — левый атакующий полузащитник. Если «Валенсия» все же подпишет игрока, то он станет прямым конкурентом Дениса Черышева в борьбе за место в составе. Россиянин, которому на этой неделе исполнится 30 лет, залечил все болячки, поборол коронавирус, и в минувшие выходные отыграл все 90 минут в матче с «Барселоной» (2:2). Позицию левого вингера в «Валенсии» также могут закрыть португалец Гонсалу Гедеш и 18-летний американец Юнус Муса.

«Лион» выставил на трансфер Депая

«Лион» выставил на трансфер свою главную звезду Мемфиса Депая. Как сообщает L'Equipe, французский клуб не хочет потерять 26-летнего форварда бесплатно следующим летом, когда истекает срок его контракта. «Лион» готов отпустить Депая за скромные € 5 млн. Как тут не вспомнить, что всего лишь полгода назад «Барселона» предлагала за Депая в пять раз больше, но стороны не согласовали сделку. В 2015 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Депая € 34 млн, но уже через полтора года голландец перешел в «Лион» за € 16 млн. В прошлом сезоне Депай со своим клубом дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а в этом на его счету восемь мячей и сделал четыре передачи в 16 матчах Лиги 1.

Депай — давний друг Квинси Промеса, и они оба этой зимой могут сменить клубы: «Спартак» подумывает вернуть Промеса из «Аякса».

В отчасти похожей ситуации оказался польский форвард «Наполи» Аркадиуш Милик. В июне истекает срок контракта футболиста с клубом, и он отказался подписывать новое соглашение. «Наполи» выставил его на трансфер, а сам Милик в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

По данным Tuttosport, главным претендентом на поляка является «Ювентус», и в Турине пытаются сбить цену на 26-летнего форварда. Сейчас «Наполи» просит за Милика € 18 млн. Если клубы не согласуют сделку, то летом Милик сможет покинуть «Наполи» бесплатно. В прошлом сезоне поляк забил 14 мячей в 35 матчах во всех турнирах.

«Бавария» не удержит Алабу?

Давид Алаба — еще один потенциальный свободный агент, и за него бьются европейские гранды. Ключевую роль в данном вопросе играют финансовые запросы 28-летнего австрийца. Они уже отпугнули, к примеру, «Басрелону. Ранее Mundo Deportivo сообщал, что Алаба хотел бы зарабатывать € 10 млн в год, а также получить порядка € 10 млн в качестве подъемных. Каталонцев эти суммы отпугнули, зато за него готовы побороться «Челси» и «Ювентус».

Впрочем, не стоит забывать и о «Баварии», за которую Алаба выступает с 2009 года. Хотя в клубе не очень довольны ходом переговоров. «Мы сделали все возможное, чтобы продлить контракт с Алабой, и предоставили ему очень честное предложение в условиях кризиса, — заявил председатель правления «Баварии Карл-Хайнц Руммениге. — В прошлый раз мы вели переговоры в октябре, тогда был установлен дедлайн. Предложение не было принято, и мы отозвали его. Я не знаю, будет ли организован еще один раунд переговоров».