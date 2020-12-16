Миранчук не забил «Ювентусу», зато его команда не проиграла

Алексей Миранчук вышел на замену в матче с чемпионом Италии, который «Аталанта» завершила вничью (1:1)

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

«Ювентус» — «Аталанта» — 1:1 (1:0)

Голы: Кьеза, 29 (1:0). Фройлер, 57 (1:1).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 61 (вратарь).

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Куадрадо, Артур (Рабьо, 27), Маккенни, Бентанкур, Кьеза (Алекс Сандру, 75), Криштиану Роналду, Мората (Дибала, 84).

«Аталанта»: Голлини, Ромеро, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пессина (Гомес, 53), Малиновский (Миранчук, 71), Фройлер, Гозенс, Сапата (Муриэль, 72).

Предупреждения: Ромеро, 38. Рабьо, 46. де Рон, 52. Мората, 60. Маккенни, 80.

Судья: Довери.

16 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».

Гасперини против своей молодости

Джан Пьеро Гасперини родился недалеко от Турина. Он воспитанник детской школы «Ювентуса», где добрался в свое время до дублирующего состава и сыграл девять матчей за первую команду в Кубке Италии. В серии А Гасперини-игрок провел 10 встреч, но не за «Юве», а в составе скромной «Пескары». Гасперини-тренер выиграл с молодежным составом «Ювентуса» очень престижный Torneo di Viareggio в 2003 году. Любопытно, что в том молодежном составе «Ювентуса» играл узбек Ильяс Зейтулаев. Год спустя тот же турнир выиграл уже россиянин Виктор Будянский, однако к тому время Гасперини уже покинул «Ювентус» и возглавил клуб «Кротоне», с которого и началось его неспешное восхождение к нынешним высотам.

Нынешний взлет «Аталанты» связывают прежде всего именно с Гасперини, вот почему его недавняя жесткая ссора с капитаном (и другим символом этой команды) Гомесом наделала столько шума. Как ни старается семья Перкасси помирить в эти дни поссорившиеся стороны, очень похоже на то, что к январю 2021-го или в крайнем случае к лету в команде останется только один из этой пары. Сам Гасперини дает понять, что в отставку не собирается, руководство клуба его открыто в этом поддерживает, а Гомес и его жена пишут пространные посты в Instagram, в которых хватает намеков на скорое расставание с «Аталантой».

Малиновский вновь в стартовом составе

Прошлый матч — против «Фиорентины» — Гомес полностью провел на скамейке запасных. И это никак нельзя назвать обыденным фактом, даже при всей ротации Гасперини в этом сезоне: до «Фиорентины» Алехандро сыграл в 15 матчах из 15 (девять в серии А и шесть в Лиге чемпионов), и каждый раз он выходил в стартовом составе. Разумеется, все с нетерпением ждали, где же окажется Гомес во встрече с «Ювентусом» — на поле или на скамейке запасных. Подтвердилось то, о чем писали многие местные СМИ: он остался в запасе.

Атакующее трио составили форвард сборной Колумбии Сапата (в нем никто и не сомневался), кандидат в сборную Италии Пессина и представитель сборной Украины Малиновский. Малиновский отменно проявил себя в игре с «Фиорентиной» и забил красивый гол. Ведущая общеполитическая газета города L'Eco di Bergamo даже сравнила удар Руслана со штрафного с голами великого Диего Марадоны, а по оценкам газет Малиновский стал одним из лучших игроков «Аталанты» в прошлом туре.

Вот почему его появление в стартовом составе против «Юве» совсем не удивило. Тем более что наш Алексей Миранчук только восстановился после коронавируса, словенец Иличич пропускает второй матч подряд из-за болезни, а хорват Пашалич перенес операцию и выбыл из строя как минимум до конца января. Не удивляет и появление в стартовом составе итальянца Пессины, который по ходу этого сезона набрал крейсерский ход и превратился из аутсайдера в кандидата на поездку на чемпионат Европы.

Высокий прессинг

Атакующее трио «Аталанты» было поддержано боевым квартетом полузащитников: Хатебур (справа), де Рон и Фройлер (в центре), Гозенс (слева). Место в воротах занял Голлини, а в обороне вышли Джимсити, Ромеро и Паломино. Выздоровевший от коронавируса Миранчук впервые за долго время попал в заявку и начал матч в запасе. В составе же «Ювентуса», разумеется, не обошлось без Криштиану Роналду, пару которому в атаке составил Мората.

Первый тайм прошел под знаком жесткой, а временами просто-таки жестокой борьбы на всех участках поля. «Ювентус» открыл счет единственным за весь тайм ударом в створ ворот благодаря высокому прессингу, которым команда Пирло накрыла оборону «Аталанты». Отобрав мяч у чужой штрафной, туринцы благодаря Бентанкуру доставили мяч Федерико Кьезе, который умудрился нанести классный удар сразу из-под трех защитников соперника.

Гол случился на 29-й минуте, а всего через три минуты Сапата мог и сравнять счет. Колумбиец сумел оттереть от мяча Бонуччи и пробить по воротам в упор, но Щенсны отменно сыграл ногами и спас свою команду. Малиновский запомнился большим объемом действий в атаке, а однажды неплохо исполнил штрафной удар, который польский голкипер нейтрализовал в элегантном стиле.

Возвращение Миранчука

Второй тайм выдался веселым. На восьмой минуте на поле наконец-то появился мятежный Гомес, и «Аталанта» сразу оживилась у чужих ворот. Аргентинец создал суматоху в рядах защитников «Ювентуса», а швейцарец Фройлер этим воспользовался. На 57-й минуте он нанес звенящий удар из-за штрафной, и мяч от перекладины опустился за линию ворот Щенсны. На это «Ювентус» ответил двумя голевыми моментами. Сначала Кьеза заработал пенальти, а проваливший матч Криштиану Роналду неубедительно пробил с точки: Голлини намертво забрал мяч. А после этого кандидат в сборную Италии Голлини совершил фантастический сейв после удара Мораты.

На 72-й минуте Гасперини произвел двойную замену, и вместо Малиновского и Сапаты на поле появились Миранчук и Муриэль. Своим первым касанием в матче Миранчук на правом фланге атаке «Аталанты» едва не начал опасную контратаку... «Ювентуса», но затем наш полузащитник пришел в себя и таких ошибок уже не допускал. Правда, и ничем особенным Алексей в атаке в итоге не запомнился: движения с его стороны было немало, но вот остроты и здорового цинизма недоставало.

А самый опасный момент у ворот «Ювентуса» создал защитник Ромеро, чей удар головой отразил в прыжке Щенсны. Впрочем, главное, что Миранчук вернулся в строй после коронавируса и с ходу вышел на поле. Пусть он и не забил в этот раз «Ювентусу», как Алексей делал это в составе «Локомотива», важно, что Гасперини после всего лишь одной тренировки в общей группе сразу бросил нашего полузащитника в бой против такого сильного соперника. Можно рассчитывать, что в воскресной домашней игре с «Ромой» Миранчук получит еще больше игрового времени.