Он тренировал Головина и Мбаппе, создал золотой «Монако». Что может дать «Спартаку» Жардим?

Рассказываем о знаменитом тренере из Португалии, который может приехать в Россию.

Лицензия УЕФА в 24 года

Леонарду Жардим родился в Барселоне. Но не в испанской/каталонской (нужное подчеркнуть), а в одноименном городе в Венесуэле. Туда родители Жардима отправились на заработки, но через несколько лет после рождения сына семья вернулась в Португалию. На Мадейре они открыли кафе, в котором маленький Леонарду помогал по хозяйству. Что удивительно, еще в подростковом возрасте он заявил о желании стать тренером и, естественно, говорил о команде, за которую болела вся семья.

Речь о лиссабонском «Спортинге», но путь к мечте оказался неблизким. Жардим с отличием окончил спортивный факультет Университета Мадейра, потом учился на тренера и уже в 24 года получил лицензию «А» УЕФА. Началось все с детского футбола, причем параллельно молодой тренер работал с гандбольной командой. Этим видом спорта он занимался в детстве, а самым необычным стал опыт в женском футболе.

На профессиональный уровень Жардим вышел в качестве помощника главного тренера в команде четвертого португальского дивизиона. Потом, уже начав самостоятельное плавание, он вывел «Камашу» в третий дивизион. Затем поднял из третьего во второй «Шавиш», добравшись еще и до финала Кубка Португалии. Наконец, добрался до элитной лиги, подняв туда «Бейра Мар». Поразительно, но этот клуб он покинул после конфликта с руководством. По той же причине произошло расставание с «Брагой», которая попала в первую тройку чемпионата-2011/12, а также с «Олимпиакосом», причем клуб из Пирея в момент отставки Жардима лидировал в греческом первенстве с внушительным отрывом.

Фабрика талантов

Леонарду везде давал результат и развивал молодых футболистов. Например, Облак попал к нему в аренду из «Бенфики» в 17 лет, Манолас стал основным защитником «Олимпиакоса» в 21 год, а в «Спортинге», который он все-таки возглавил, заблистали будущие победители Евро-2016 Виллиам Карвалью и Адриэн Силва.

В менявший курс «Монако» португальца позвали именно развивать молодых игроков и, что немаловажно, проявили терпение, когда в первых матчах у монегасков не было результата. Это сейчас кто-то удивляется решению Юргена Клоппа сдвинуть Фабинью на позицию правого защитника, только это и есть профильная роль бразильца. Именно в качестве латераля его покупал «Монако», а Жардим увидел в нем скрытый талант и превратил в отличного опорного хавбека.

Португалец вырастил в клубе из княжества невероятное количество талантов. Естественно, при помощи великолепной скаутской службы, которая находила интересных игроков, но все же до ума их доводил Жардим. Мбаппе и Лемар, Фабинью и Бернарду Силва, Менди и Феррейра-Карраско, Сидибе и Рони Лопеш... Все они стали звездами и принесли «Монако» не только миллионы евро, но и чемпионский титул. В эпоху царствования «ПСЖ» это было так же невероятно, как выход монегасков в полуфинал Лиги чемпионов.

Два увольнения

Могло показаться, что так будет продолжаться вечно, но в какой-то момент ошибки стали допускать как клуб, так и главный тренер. «Монако» просто не успевал воспроизводить новых звезд и так увлекся продажами, что отправившийся во Францию Головин вдруг оказался одним из самых опытных игроков в составе монегасков. Тем, кто, толком не адаптировавшись к новому турниру, должен был сам вести партнеров за собой вместе с несколькими оставшимися на Лазурном Берегу старожилами.

Леонарду Жардим и Александр Головин. Фото AFP

Ничего хорошего из этого не вышло, и в октябре 2018-го Жардима отправили в отставку. Когда попытка доверить штурвал Тьерри Анри провалилась, владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев всего через три месяца вернул Жардима в команду с первостепенной задачей — спасти красно-белых от краха. Практически одновременно со своего поста был уволен вице-президент Вадим Васильев, отставка которого сопровождалась словами Рыболовлева про летние трансферные ошибки, «которые привели нас к худшему результату за семь лет».

Под спасательную операцию были приобретены или арендованы Фабрегас, Желсон Мартинш, Адриэн Силва, Налду. Траты продолжились и перед новым сезоном, когда в «Монако» пришли Бен Йеддер, Слимани, Марипан, Агилар, Леком и Бакайоко. Вот только прорыва не случилось. Ни весной, когда от вылета удалось спастись в предпоследнем туре, ни в первой половине чемпионата-2019/20. Команда чередовала яркие матчи с провальными отрезками, и даже с новой версией состава чувствовалось то же самое, что осенью 2018-го. Жардим устал и утратил хватку, некоторые его решения не принимались командой, а от былой атмосферы мало что осталось. Второе увольнение показало, что кризис объяснялся не только провалами на рынке, но и тренерскими просчетами.

Соскучившийся по работе

Естественно, глупо называть Жардима сбитым летчиком. Даже металл устает, и просто наступил момент, когда клубу и тренеру лучше было расстаться. Португалец в свои 46 лет находится в самом расцвете сил, и его точно не назовешь догматиком. В «Монако» он старался отталкиваться от имеющихся в распоряжении исполнителей. Например, в атаке на определенном этапе ставка делалась на атакующий треугольник и активные фланги, но с другими игроками лучше работал вариант с двумя форвардами. В обороне монегаски играли как с классической четверкой в линию, так и с тремя центральными защитниками.

Даже странно, что Жардим пока не нашел новую работу. В середине прошлого сезона его сватали в «Лион», но там предпочли Руди Гарсию. Весной и летом шла речь о «Марселе», где в тумане было будущее Андре Виллаш-Боаша. Что-то не срослось с бразильским «Фламенго», а сейчас португалец явно соскучился по работе.

— Меня волнует футбольное поле, а не медиа, — признался Жардим в недавнем интервью So Foot. — Я не собираюсь менять себя, чтобы мне позвонили из топ-клуба. Собираюсь оставаться Леонарду Жардимом. Я не Особенный, не Особенный-2 или Особенный-3. Я — нормальный. Если вы посмотрите на тренеров «ПСЖ» и «Баварии», у них не лучше резюме, чем у меня. Флик недавно был помощником. Есть только четыре или пять топ-специалистов, которые выигрывали Лигу чемпионов и трофеи в каждой стране, в которой работали. Остальные — риск. У вас должны быть хороший контакт, хорошие отношения и чтобы совет директоров поверил в вас.

Если «Спартак» поверит в Жардима — это будет интересно.