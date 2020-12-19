Месси сравнялся с Пеле. Команда Черышева добилась ничьей на «Камп Ноу»

«Барселона» упустила победу, не удержав перевес над «Валенсией»

Чемпионат Испании. Лига 1. 14-й тур

«Барселона» — «Валенсия» — 2:2 (1:1)

Голы: Диакаби, 29 (0:1). Месси, 45+4 (1:1). Араухо, 52 (2:1). Гомес, 69 (2:2).

Нереализованный пенальти: Месси, 45+4 (вратарь).

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Мингеса, Араухо, Жорди Альба, Гризманн (Тринкан, 73), Бускетс (де Йонг, 46), Коутинью (Лангле, 79), Педри (Пьянич, 86), Брэйтуэйт, Месси.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Хосе Гайя, Муса (Бланко, 42), Солер, Рачич, Черышев (Ли Кан Ин, 90), Гомес, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 87).

Предупреждения: Гризманн, 13. Хосе Гайя, 45+4. Бланко, 45+7. Мингеса, 56.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

19 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Проблемы Пуча

Две непростых победы — и совсем другое настроение. Примерно так можно было описать ситуацию в «Барселоне» после того, как она в среду обыграла лидировавший «Реал Сосьедад» и приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Кроме того, Месси отпраздновал 300-ю победу на «Камп Ноу», а Бускетс получил специальную футболку, так как вышел на четвертое место по количеству проведенных за сине-гранатовых матчей (594).

? @5sergiob is now 4??th on Bar?a's all-time appearances list with ... ? pic.twitter.com/iPUVEp1SOU — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020

Но до идиллии по-прежнему далеко. Прежде всего, сохраняется неопределенность в преддверии намеченных на январь президентских выборов. А Роналд Куман не только ругает убивающий игроков календарь, но и продолжает критиковать Рики Пуча. Голландец заметил, что самый талантливый воспитанник клубной академии последних лет «возможно, делает на тренировках недостаточно, чтобы изменить мнение главного тренера».

Многие считают отношение Кумана предвзятым. Недавно появились данные, что в сентябре главный тренер обвинил полузащитника в сливе в прессу конфиденциальной информации. Та история уже обросла массой правдоподобных и не очень деталей, но голландца точно не упрекнешь в отсутствии доверия к молодежи. Педри разыгрался настолько, что снова пошли разговоры о расставании с дорогостоящим Филиппе Коутинью, а в центре обороны выходят 21-летние Араухо с Мингесой, которым пророчит большое будущее надолго выбывший из строя Пике.

Почти идеальный план

«Валенсия» тем временем словно выбросила все эмоции на разгром «Реала». Дело было 8 ноября, и с тех пор «летучие мыши» в четырех турах набрали три очка. Единственная победа состоялась за три дня до визита в столицу Каталонии — в кубковой игре с выступающей в четвертом по статусу дивизионе «Террасой» (4:2). Там тоже не обошлось без приключений, так как подопечные Хави Грасии в концовке отыграли отставание в два мяча и только в дополнительные полчаса склонили чашу весов в свою пользу.

Победный дубль сделал Гонсалу Гедеш, заменивший Черышева на 71-й минуте при счете 0:2.

В субботу главный тренер нашел место на поле обоим, отправив Гедеша в атаку. У каталонцев же обнаружилось одно важное изменение — де Йонга сменил Филиппе Коутинью, из-за чего схема хозяев периодически напоминала раритетные 4-2-4. Бразилец часто поднимался на одну линию с Месси в центр нападения, тогда как Гризманн с Брэйтуэйтом чаще атаковали с флангов. Половину первого тайма это обеспечивало полное преимущество во владении мячом и непрекращающееся давление, но не давало результата.

В этом и заключался план Грасии, чьи подопечные сначала отдали территорию, в полном составе окопавшись на своей половине. Зато потом последовал взрыв, и расслабившаяся «Барса» оказалась не готова к невероятно агрессивному прессингу.

Черышев в такой игре был заметной фигурой. Один раз, правда, помешал имевшему шанс открыть счет Гайя, но плюсов в игре Дениса было гораздо больше. Один из его отборов завершился ударом Солера, который тер Штеген парировал на угловой, и после его подачи Диакаби вогнал мяч в сетку. Корнеры — бич «Барсы»: после них она пропускает чаще всех в ла лиге (четыре раза).

Шанс Черышева и рекорд Месси

А если бы Гомес забил из убойной позиции после отличного навеса Черышева, для сине-гранатовых все стало бы совсем печально. Однако тер Штеген спас, и с этого начались проблемы «Валенсии». Сначала травму получил Муса. Затем Гайя подтолкнул в спину Гризманна, и хотя арбитр после подсказки ВАР заменил красную карточку на желтую, от ответного гола это не спасло. Как и реакция Доменеча, парировавшего пенальти от Месси, так как Жорди Альба ударил с подбора, и после рикошета Лео забил головой. Это был 450-й гол аргентинца в ла лиге и 643-й за «Барсу», благодаря чему он повторил рекорд Пеле по количеству точных ударов за один клуб.

No player has ever scored more than 6??4??3?? goals for a single club.



Messi is one goal away from breaking Pele's record.



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На второй тайм «Барса» вышла уже с де Йонгом, но без Бускетса, а началось все с упущенного Черышевым момента. Гедеш выдал ему пас в район 11-метровой отметки, однако мяч свалился с ноги нашего полузащитника. Позиция идеальная, и ему было намного легче, чем Араухо, который спустя несколько минут забил невероятно красивый гол боковыми «ножницами». На волне успеха «Барса» могла забить не раз и не два, но вместо этого хозяева пропустили, когда Мингеса не уследил за Гомесом.

Счет так и не изменился, хотя «Барса» висела на воротах гостей, а переместившийся на позицию форварда Черышев караулил шансы на контратаку. Похоже, не блещущая в этом сезоне «Валенсия» стала грозой грандов, а сине-гранатовые снова притормозили. Стабильность нехарактерна для нынешней «Барселоны».