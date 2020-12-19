Левандовски вернул «Баварии» лидерство. Перчатка «Байера» не долетела до Мюнхена

Дубль Левандовски принес «Баварии» победу в Леверкузене и вернул чемпиону лидерство.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

«Байер» — «Бавария» — 1:2 (1:1)

Голы: Шик, 14 (1:0). Левандовски, 43 (1:1). Левандовски, 90+3 (1:2).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен, Тапсоба, Баумгартлингер, Амири, Вирц, Шик (Аларио, 82), Бэйли (Демирбай, 74), Диаби.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Эрнандез, Мюллер, Гнабри, Коман (Сане, 32. Мусиала, 69), Толиссо (Киммих, 68), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Гнабри, 24. Бэйли, 72.

Судья: Цвайер.

19 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Неожиданный лидер

В этом сезоне в Европе мода бросать вызов признанным фаворитам. В Англии лидировали «Лестер» и сменивший его «Тоттенхэм». В Италии «Ювентус» пока третий после двух миланских клубов. «Реал Сосьедад» и «Атлетико» опережают в ла лиге «Реал», а во Франции «ПСЖ» перед очередным туром отставал от «Лилля». Даже в Германии, где есть абсолютно лучшая команда и все остальные, «Бавария» не на вершине.

Leverkusen are enjoying the view from the top at the moment ?



Here's the win that got them there ? pic.twitter.com/55g7pSXkfo — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 16, 2020

И перчатку Мюнхену бросили не из Дортмунда, где недавно уволили Люсьена Фавра и доверили штурвал Эдину Терзичу, а из Леверкузена. Когда после 11-го тура «Байер» возглавил турнирную таблицу, клубный Twitter отметил это неординарное событие напоминанием: когда в прошлый раз «аспириновые» шли первыми, их юной звездочке Вирцу было 11 лет.

Летом вундеркинд прославился тем, что в 17 лет и 34 дня стал автором самого юного гола в истории бундеслиги. В пятницу этот рекорд побил дортмундец Мукоко, а тогда Петер Бос выпустил юношу на целый тайм в безнадежно проигрываемой игре с «Баварией» (2:4). В этом сезоне Вирц — твердый игрок основного состава, который заставил задаться вопросом: а такая ли потеря — уход в «Челси» Хаверца? Без своей бывшей звезды «Байер» установил немецкий рекорд в Лиге Европы (21 гол в шести турах) и оставался единственной в бундеслиге командой с нолем в графе «Поражения».

Only 1?? side left unbeaten this year and they're sitting pretty at the top ?? pic.twitter.com/tta9lxmpYf — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 16, 2020

Нойеру — цветы и гол

Впрочем, на неделе в центре внимания все равно оставалась «Бавария». Левандовски сначала стал третьим в истории футболистом, который забил в бундеслиге 250 мячей, а потом поляка заслуженно признали игроком года по версии ФИФА. Нойер стал лучшим вратарем, а в сборную-2020 попали Дэйвис, Киммих и отправившийся в межсезонье в «Ливерпуль» Тиагу Алькантара.

Единственное, никто не понял, как лучшим тренером не назвали Ханси Флика, который за год выиграл все из возможных трофеев, включая Лигу чемпионов. Удивился даже победивший второй год подряд Юрген Клопп, а защитник мюнхенцев Боатенг разместил в своем Twitter сразу два поздравления — отмеченным ФИФА одноклубникам и «Нашему тренеру года 2020».

... and our coach of the year! ?? pic.twitter.com/7z91GYDWHb — J?r?me Boateng (@JeromeBoateng) December 17, 2020

Чем не дополнительная мотивация перед важнейшей игрой, которая в силу своей значимости была отличным поводом напомнить, насколько сильна проигравшая за год всего один раз «Бавария». Но и «Байер» не собирался уступать завоеванные позиции, хотя встретил Левандовски и Нойера цветами.

Только на поле никаких букетов не было, и когда Шик нанес невероятный по силе и точности удар по летящему мячу, голкипер гостей лишь проводил его взглядом. Конечно, это был один эпизод, но он вытекал из логики игры. «Аспириновые» играли первым номером, а их прессинг оборачивался непривычно высоким для «Баварии» браком в передачах.

Как же он приложился слету. Фантастический гол от Шика ?



После первого тайма у «Байера» и «Баварии» — 1:1. Все решится во второй половине на Матч ТВ ?https://t.co/vbm6m2OWei pic.twitter.com/31OWWcZ2wd — Матч ТВ (@MatchTV) December 19, 2020

Цена ошибки

Правда, напугать чемпиона таким дебютом было сложно, ведь «Бавария» не проиграла ни одного из шести последних матчей бундеслиги, где она уступала в счете. Мюнхенцы могут потерять получившего травму Комана и практически ничего не создать в атаке, но шансы у них все равно будут. К тому же стиль Флика таков, что его команда еще и заставляет соперника ошибаться, и это случилось в Леверкузене. Авантюрный пас Тапсоба обернулся перехватом, Храдецки и Та помешали друг другу при подаче Мюллера, и Левандовски оставалось лишь переправить мяч головой в беззащитные ворота.

После такого второй тайм должен был показать, как «Байер» держит удар и справляется со стрессами. Для леверкузенцев было даже хорошо, что «Бавария» заметно прибавила. Когда ты держишь уровень на фоне такого соперника, это поднимает самооценку. Даже если тебе везет, как в момент попадания Мусиалы в штангу. Но разве не заслужил Храдецки эту удачу парой эффектных сейвов?!

Пожалуй, ничья стала бы закономерным исходом, только для этого в случае с «Баварией» нужно прыгнуть выше головы. В последние годы это не удавалось ни дортмундской «Боруссии», ни «Лейпцигу», хотя они создавали казавшийся солидным отрыв. Только мюнхенская машина всякий раз безжалостно перемалывала конкурентов, и в субботу «Байер» на себе прочувствовал, что такое разозлившийся чемпион. На последние минуты гости включили такой прессинг, что леверкузенцы даже не могли вынести мяч подальше от штрафной. Снова ошибки, опять Левандовски, и все возвращается на круги своя. Рождественские каникулы «Бавария» встречает на привычном первом месте.