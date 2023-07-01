«Зенит» подписал молодого таланта. Фирмино собрался в Саудовскую Аравию. Кокорин может оказаться в ОАЭ у Николича

Российский футболист Кокорин может оказаться в ОАЭ у Николича

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Собослои в «Ливерпуле»

Фабрицио Романо сообщил, что красные оформили топ-трансфер — подписан Доминик Собослои. Инсайдер утверждает, что за 22-летнего венгерского полузащитника «Лейпциг» получит 70 миллионов евро. Личные условия согласованы, медобследование пройдено, Юрген Клопп уже ждет игрока.

В прошлом сезоне Собослои провел за «Лейпциг» 31 матч в бундеслиге, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Вингер считается одним из самых талантливых полузащитников поколения.

Люка Эрнандес почти в «ПСЖ»

27-летний защитник «Баварии» практически завершил переход к парижанам — как сообщают французские издания, Эрнандес уже прошел медицинский осмотр. «ПСЖ» отдаст за Люку 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз отыграл за «Баварию» всего семь матчей из-за разрыва крестообразной связки.

Жоау Канселу. Фото Global Look Press

«Бавария» не выкупит Канселу

Покидает «Баварию» также правый защитник Жоау Канселу. 29-летний португалец был арендован у «Сити» в конце января 2023 года и быстро влился в основу — отыграл в 15 матчах, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Однако с завершением аренды Канселу должен вернуться в Манчестер.

Не факт, что португалец там задержится — по слухам, у него ужасные отношения с Пепом Гвардиолой, и наверняка тот уже этим летом покинет команду. Сообщают, что на Канселу претендует «Барселона». Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Шкриньяр — в «ПСЖ»

Милан Шкриньяр покинул «Интер» в статусе свободного агента. Сюрпризом это не стало — о том, что 28-летний защитник уйдет после завершения контракта стало известно еще зимой. Теперь он присоединится к «ПСЖ»,

В минувшем сезоне Шкриньяр провел за «Интер» 31 матч во всех турнирах.

Роберто Фирмино. Фото Global Look Press

Фирмино близок к переезду в Саудовскую Аравию

Роберто Фирмино покинул «Ливерпуль» после восьми лет в клубе и, кажется, скоро отправится по очень популярному для европейских звезд направлению — в Саудовскую Аравию. Фабрицио Романо сообщает, что между бразильцем и «Аль-Ахли» есть устная договоренность о трехлетнем контракте.

В минувшем сезоне 31-летний форвард сыграл за «Ливерпуль» в 25 матчах АПЛ, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Коваленко — в «Зените»

«Зенит» подписал Александра Коваленко — 19-летнего полузащитника «Сочи». За южан футболист, кстати, так и не сыграл — всю взрослую карьеру он провел в «Крыльях Советов».

В сезоне-2022/23 Коваленко отыграл за самарцев 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в 2,8 миллиона евро.

Эктов отправился в «Краснодар»

27-летний Александр Эктов стал одним из героев «Оренбурга» — 2022/23. В команде Лички футболист выступал преимущественно на позиции правого защитника — за 25 матчей в РПЛ забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 800 тысяч евро.

Кокорин поедет к Николичу?

Александр Кокорин все еще принадлежит «Фиорентине», но итальянский клуб этим летом намерен с ним расстаться. «РБ Спорт» сообщает, что один из вариантов — «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Руководит клубом Марко Николич, бывший тренер «Локомотива».

В минувшем сезоне 33-летний форвард стал чемпионом Кипра в составе «Ариса», в 30 матчах за клуб оформив 13+6 по гол+пас.

Самуэль Юмтити. Фото Global Look Press

Умтити — свободный агент

Большая зарплата почти не игравшего из-за травм в последние годы Самюэля Юмтити была большой проблемой для находящейся в финансовом кризисе «Барселоны». Минувший сезон француз провел в аренде в «Лечче», за который 29-летний защитник отыграл 25 матчей в серии А. Но возвращения в Каталонию не сдучится — сторонам удалось договориться о досрочном расторжении контракта. Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 4 миллиона евро.