Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:00

Главный тренер «ПСЖ» задержан по делу о расизме. Ему грозит три года тюрьмы

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристоф Гальтье.
Фото Reuters
У Кристофа Гальтье серьезные проблемы.

Что произошло

В пятницу утром главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье вместе со своим приемным сыном, а по совместительству агентом Джоном Валовичем-Гальтье был задержан для допроса, о чем сообщает агентство AFP со ссылкой на французскую прокуратуру. Оба проходят фигурантами дела о дискриминации в предыдущем клубе французского специалиста — «Ницце». Согласно местным законам, задержанный не может находиться под стражей больше 24 часов, однако полиция намерена ужесточить контроль над Гальтье, и уже в ближайшее время дело может быть передано в суд.

Фото Reuters

В чем обвиняют Гальтье

Тренера «ПСЖ» обвиняют в расизме во время его работы в «Ницце» в сезоне-2021/22.

Осенью 2022 года спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье рассказал, что причины ухода Гальтье из клуба могут понести серьезные последствия: «Если я их назову, то ему не будет места ни в одной раздевалке Европы». В апреле этого года вскрылись детали: RMC Sport опубликовал письмо Фурнье в адрес владельцев «Ниццы», в котором он пересказывает диалоги с тренером. По словам функционера, Гальтье настаивал на том, что в команде слишком много темнокожих футболистов и мусульман. Кроме того, Кристоф был недоволен игроками, соблюдающими пост во время Рамадана.

Винисиус Жуниор. Про Винисиуса и расизм говорят все — даже президент Бразилии. Но на роль борца с ксенофобией звезда «Реала» не тянет

Какой была реакция

Гальтье решительно отверг все обвинения, а его адвокат Оливье Мартен подал несколько исков о клевете — в адрес Фурнье и журналистов, осветивших эту историю. Кроме того, был направлен иск в сторону тех людей, которые стали отправлять тренеру угрозы убийством. Из-за них «ПСЖ» даже предоставил семье Гальтье охрану — RMC Sport сообщал, что тренер получил больше 5 тысяч звонков и сообщений соответствующего содержания.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.
Фото AFP

Что грозит тренеру

Если обвинения будут доказаны, то Гальтье грозит тюрьма — его могут осудить на срок до трех лет, а также оштрафовать на 45 тысяч евро.

Лионель Месси. За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара

Кто будет руководить «ПСЖ»

Контракт Гальтье с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года, но уже давно ходят слухи о том, что тренер покинет клуб сейчас и получит компенсацию за расторжение соглашения. Le Parisien и L'Equipe еще в начале июня писали, что работа 56-летнего специалиста на «Парк де Пренс» подошла к концу.

Основным фаворитом на пост нового главного тренера «ПСЖ» считается Луис Энрике — испанец должен возглавить французскую команду в начале июля.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
10
4
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Звезда «Тур де Франс» накануне гонки наказан за пьянство за рулем. Проблемы Петера Сагана
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
В Свердловской области грибники нашли склад боеприпасов
В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мама Мбаппе захватывает агентский рынок: раскручивает топ-клубы на миллионы евро и переманивает Хакими
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости