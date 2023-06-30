Черышев покинет «Венецию», «МЮ» подписал Маунта, «Реал» близок к трансферу Мбаппе

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Черышев уйдет из «Венеции»?

Как стало известно «СЭ», этим летом «Венеция» может расстаться с 32-летним российским хавбеком. При этом контракт Дениса истекает в июне следующего года.

В сезоне-2023/24 клуб ставит задачу вернуться в серию А — в прошедшем чемпионате он финишировал в серии В на 8-м месте, а в плей-офф за повышение в классе уступил в первом раунде «Кальяри» (1:2).

Не исключено, что главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли, входивший в круг кандидатов на аналогичную должность в «Вероне», в ближайшее время продлит договор на два или три года. Действующее соглашение рассчитано до начала июля 2024-го.

Малком. Фото Global Look Press

Малкома и Вендела не будет в серии А

Стали известны детали интереса к игрокам «Зенита» со стороны итальянских клубов.

Как сообщил «СЭ» источник, близкий к «Роме», клуб из столицы Италии не рассматривал вариант приобретения у «Зенита» 25-летнего полузащитника Вендела и не планирует подобный трансфер в ходе летнего трансферного окна.

При этом есть подтверждение того, что кандидатура бразильца была предложена посредниками или агентами. Однако это ни к чему не привело, хотя селекционеры «Ромы» действительно ищут исполнителя в центр поля.

Что касается интереса, который якобы проявляет «Ювентус» к Малкому, то здесь также нет никаких подтверждений. Руководители туринского гранда не обращались по этому поводу к сине-бело-голубым и не вели переговоров с представителями нападающего.

Маунт — в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Челси» Мейсона Маунта, сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы заплатят за 24-летнего англичанина до 60 миллионов фунтов стерлингов. В ближайшее время Маунт пройдет медосмотр перед завершением трансфера.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Хуниор Алонсо намерен покинуть «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо хочет уйти из команды, ссылаясь на семейные обстоятельства.

«Краснодар» не готов отпускать Алонсо меньше чем за 8 миллионов евро, потраченных на покупку футболиста в 2022 году. Его контракт с «быками» действует еще два года.

В качестве возможной замены 30-летнему парагвайцу рассматривается защитник ПАОКа Сверрир Ингасон, который уже ранее выступал в РПЛ за «Ростов».

В сезоне-2022/23 Ингасон забил 3 мяча в 36 играх за ПАОК.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

«Реал» близок к подписанию Мбаппе

«Реал» закроет сделку по переходу суперзвезды «ПСЖ» с 1 по 7 июля, сообщает журналист Франсуа Галлардо. По информации источника, мать футболиста Файза Ламари прибудет в Мадрид, чтобы согласовать последние условия трансфера.

При этом издание Marca утверждает, что 30 июня пройдет решающая встреча Мбаппе с руководством «ПСЖ», на которой определится его будущее.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.

В составе парижан игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок и по два раза становился обладателем Суперкубка страны, а также Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

«Зенит» подтвердил трансфер Педро

Форвард «Коринтианса» Педро Энрике продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба питерского клуба.

17-летний бразильский нападающий присоединится к сине-бело-голубым в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Педро провел 12 матчей за «Коринтианс» в сезоне-2023, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

«Локо» забрал у «Сочи» Сарвели

Форвард Владислав Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.

По неофициальным данным, «Локомотив» заплатит сочинцам за форварда 1 миллион евро.

Сарвели выступал за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в «Крыльях Советов» и «Чертаново».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

У Роналду будет новый тренер

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру близок к назначению в «Аль-Наср», сообщает Goal.

По информации источника, 61-летний португалец принял предложение от саудовского клуба, за который выступает Криштиану Роналду. Ранее Каштру тренировал «Аль-Духаиль», «Шахтер», «Виторию Гимараэш», «Риу Аве» и «Пенафиэл».

В апреле 2023 года «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии. Сообщалось, что Роналду был недоволен работой французского специалиста. В концовке сезона «Аль-Наср» возглавлял хорват Динко Еличич.