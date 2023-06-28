«Спартак» — главный соперник «Зенита». С нетерпением жду матчей с ним!» Первые слова Ду Кейроса в России
В среду в Санкт-Петербурге прошла презентация новичка «Зенита» — 23-летнего полузащитника Ду Кейроса. После нее бразилец ответил на вопросы журналистов.
— Под 37-м номером в XXI веке за «Зенит» играл только один футболист. Почему вы выбрали именно его?
— Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе за «Коринтианс», — ответил Ду Кейрос. — Он для меня значит очень многое, в том числе иллюстрирует все препятствия, которые я преодолевал по ходу своей карьеры. Этот номер очень важен для меня: я буду носить его в своем первом зарубежном клубе, где буду представлять свою страну.
— Какие у вас первые впечатления от клуба? Готовы ли вы дебютировать за «Зенит» уже в субботнем матче против «Нефтчи»?
— Первые впечатление — замечательные. В «Зените» много бразильских игроков, которые во всем мне помогают. Конечно, это упрощает и ускоряет процесс адаптации. Чувствую себя прекрасно, я приехал сюда уже готовым к играм. Очень хочу скорее надеть футболку «Зенита» и выйти на поле в товарищеском матче. Готовность стопроцентная.
— С кем вы советовались перед переходом в «Зенит»? Чье мнение стало решающим?
— Я бы назвал Малкома. Когда появились разговоры об этом предложении, мы с ним созвонились. Малком рассказал очень много хороших вещей о «Зените» и добавил, чтобы я не сомневался в своем выборе. После его слов и серьезного обсуждения в семье я принял это решение.
— Собираетесь ли учить русский язык?
— Обязательно. Я уже взял несколько онлайн-уроков русского языка до отправления в Россию и планирую продолжать обучение. Я понимаю, насколько это важно для моей жизни здесь.
— Правда ли, что сборы в «Зените» сложнее, чем в Бразилии?
— Действительно, европейский футбол изменился за последние годы. Предсезонная подготовка здесь посерьезнее, потяжелее. Но я думаю, что все это только поможет мне лучше подготовиться к старту в новой команде.
— Вы уже неделю тренируетесь с «Зенитом». На ваш взгляд, кто из партнеров самый жесткий на поле, а кто самый веселый за его пределами?
— Вопрос немного сложный для меня, потому что пока для меня все новое. Вокруг меня столько новых игроков, что, честно признаюсь, я еще не успел всех выучить по именам. Но атмосфера крутая — на поле жесткая борьба. Сложно выделить кого-то одного: все стараются, полностью отдают свои силы на тренировках. А за пределами поля я, понятное дело, пока больше всего общаюсь с бразильцами.
— Вам уже успели рассказать, кто главный соперник «Зенита» в России?
— «Спартак». Мне сказали, что игры с ним — это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому.
— Что еще вы знаете о российском футболе и РПЛ? Чем он отличается от бразильского чемпионата?
— У меня пока было не так много поводов подробно обсудить футбол в России. Я думаю, что все эти разговоры впереди. Но по личным наблюдениям, РПЛ — более силовая лига, здесь игроки физически крепче и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, в России команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов. С интересом жду дебюта!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -