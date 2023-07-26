Санчес думает над переходом в «Спартак», «Зенит» зовет Нереса из «Бенфики», Захарян все ближе к «Лацио»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» согласовал трансфер Санчеса. Решение — за игроком

Несколько авторитетных источников во вторник поделились инсайдами о возможном трансфере Давинсона Санчеса в «Спартак».

Фабрицио Романо сообщает, что московский клуб согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего колумбийца за 12 миллионов евро и бонусы. Теперь решение о переходе должен принять сам игрок.

По информации издания The Athletic, Санчес сомневается, стоит ли ему переходить в «Спартак». Личные условия контракта с защитником «Тоттенхэма» пока не согласованы, и сделка может не состоятся из-за сомнений футболиста.

Напомним, первые новости об интересе «Спартака» к Санчесу появились три недели назад. За этот период игроком интересовались «Бетис», «Севилья» и «Галатасарай», но на сегодня клуб РПЛ сделал самое крупное предложение о покупке, которое устроило «Тоттенхэм». Теперь «Спартаку» предстоит убедить футболиста.

Дженгиз Ундер и Александр Головин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» ищет замену Малкому: питерцы интересуются Нересом и Ундером

После продажи Малкома в Саудовскую Аравию «Зенит» активно ищет замену бразильцу и рассматривает нескольких кандидатов.

Напомним, неделю назад журналист Вене Касагранде сообщил об интересе питерцев к 26-летнему атакующему хавбеку «Бенфики» Давиду Нересу. Бразилец ранее играл за «Аякс».

Во вторник Иван Карпов сообщил, что российский клуб сделал предложение о трансфере игрока за 18 миллионов евро и еще 3 миллионах в виде бонусов. «Бенфика» отклонила этот вариант и рассчитывает выручить с продажи от 30 миллионов евро.

Португальское издание A Bola добавляет, что сам игрок не заинтересован в том, чтобы переезжать в Россию. Он счастлив в «Бенфике» и хочет помочь португальской команде успешно выступить в Лиге чемпионов. «Зенит» исключен из еврокубков, поэтому Нереса не привлекает вариант перехода в клуб РПЛ.

По данным Sport24, в шорт-лист «Зенита» также входит 26-летний турецкий хавбек «Марселя» Дженгиз Ундер. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

ЦСКА интересен левый защитник «Слована»

ЦСКА ведет переговоры со «Слованом» из Словакии о трансфере 26-летнего левого защитника Лукаса Ловата. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

Интерес к игроку также проявляет грозненский «Ахмат».

По оценке Transfermarkt, Лукас Ловат стоит 600 тысяч евро. Контракт бразильца со «Слованом» истекает летом 2024 года.

Ловат выступает за клуб из Словакии с января 2020 года. За «Слован» он провел 67 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 12 результативных передач.

Магомед Оздоев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Динамо» узнавало о возможности подписать Оздоева

По данным «СЭ», «Динамо» обратилось в «Фатих Карагюмрюк», чтобы узнать условия возможного приобретения Магомеда Оздоева.

Турецкий клуб готов продать 30-летнего российского полузащитника за 1 миллион евро. При этом вариант с покупкой Оздоева будет рассматриваться московским клубом не в первую очередь.

Основным кандидатом для усиления позиции центрального полузащитника в «Динамо» считают мексиканца Луиса Чавеса, который сейчас находится в процессе выкупа своего контракта у «Пачуки». После этого он прилетит в Россию.

«Лацио» выбрал Захаряна, а не японца из «Айтрахта»

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Лацио» готов подписать 20-летнего хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

В итальянском клубе изучали вариант с потенциальным трансфером 26-летнего японского хавбека Даити Камады на ту же позицию. Он мог перейти в «Лацио» свободным агентом. Но из-за лимита на игроков не из Евросоюза римляне могут взять только одного игрока, и руководство клуба сделало выбор в пользу россиянина.

Ди Марцио отмечает, что в настоящий момент «Лацио» ведет с «Динамо» переговоры о трансфере Захаряна. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 10 миллионов евро (плюс еще 4 миллиона в виде бонусов).

«Зенит» подписал вратаря «Сочи» Адамова и отдал в аренду Гойло

«Зенит» перед кубковым матчем с «Ахматом» объявил о переходе вратаря «Сочи» Дениса Адамова. 25-летний голкипер подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.

По данным «СЭ», «Зенит» заплатит за трансфер вратаря 750 тысяч евро. 25% от этой суммы получит «Краснодар», воспитанником которого является Адамов.

Другой вратарь — Никита Гойло, который летом вернулся в «Зенит» из аренды в «Пари НН», отправится в «Сочи» до конца этого сезона.