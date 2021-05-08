Неймар выбрал Париж. Он будет получать 30 миллионов в год и не перейдет в «Барселону»
Нет сомнений, что Неймар не один раз пожалел о своем уходе из «Барселоны». Тогда им двигало желание выйти из тени Лео Месси и стать новым королем. Однако годы спустя стало понятно, что вместе получалось круче, и Хосеп Гвардьола не просто так говорил, что трио MSN (Месси-Суарес-Неймар) — лучшее, что он видел в футболе. «Если бы Неймар задержался в «Барселоне» подольше, они выиграли бы еще две-три Лиги чемпионов», — заметил недавно тренер.
Отсюда постоянное общение бразильца со старыми каталонскими друзьями и прощупывание почвы относительно возвращения на «Камп Ноу». Там Неймар играл рядом с лучшими и сам становился лучше. Тем более ла лига предлагала максимальный уровень конкуренции, тогда как во Франции есть «ПСЖ» и все остальные. И даже если в этом сезоне чемпионом станет «Лилль», глобально это ничего не изменит.
???#NeymarJr2025 pic.twitter.com/nNKvR52c4O— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021
За лучшими игроками «догов» уже выстроилась очередь и, например, «Милан» готов сразу забрать голкипера Меньяна, если Доннарумма все-таки сорвется в «Ювентус». Уйдут и другие, и все вернется на круги своя. То есть к тому уровню конкуренции, который позволяет Неймару за 67 матчей в лиге 1 забить 54 мяча и отдать 30 результативных передач. С момента переезда во Францию он отправляет мяч в сетку каждые 68 минут.
Если же брать все турниры, то статистика бразильца становится еще более невероятной — 112 матчей, 85 голов, 51 передача. Но трофеи, о мечте выиграть которые Неймар заявил после подписания нового контракта, пока исключительно внутреннего пользования. Три чемпионских титула, по два Кубка Франции, Кубка лиги и Суперкубка. Однако, собирая состав мечты, хозяева «ПСЖ» мечтали хотя бы об одной Лиге чемпионов. Не случайно в новом соглашении Неймара прописан внушительный бонус за выигрыш главного еврокубка.
Neymar has been directly involved in 84 goals in 67 games for PSG in Ligue 1 since signing in 2017/18.— Squawka Football (@Squawka) May 8, 2021
And now he's staying for another four more years. ?? pic.twitter.com/SkaX8kuvB3
Только непонятно, удастся ли парижскому суперклубу воплотить свою мечту в жизнь. Год назад — еще под началом Томаса Тухеля — прорвавшийся в свой первый финал «ПСЖ» выглядел созревшей для исторического успеха командой. Именно после этого из окружения Неймара стала просачиваться информация, что футболист счастлив в Париже и не хочет ничего менять. Фактически торги по контракту в тот момент уже начались. Однако нынешний вылет в полуфинале, где «Манчестер Сити» выглядел идеальной командой, а Париж снова превратился всего лишь в набор ярких футболистов, оставил много вопросов.
«Багаж Тухеля» еще работал, и пока сложно понять, на что способен Маурисио Покеттино. Взявшись за ремонт на ходу, аргентинец научил «ПСЖ» блестяще выходить из обороны в атаку, но пока это еще не команда Покеттино, который прежде не работал в клубах, которые ориентированы на максимальный результат во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. И, кажется, этим можно объяснить последние вбросы о возможном возвращении Неймара в Испанию.
?? Neymar at Paris = ???— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2021
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?1?1?2?@neymarjr | @PSG_English | #UCL pic.twitter.com/IWFTxsHttk
Хотя с учетом финансовой ситуации в «Барселоне» такой сценарий изначально казался фантастикой. И когда Месси дает согласие на двукратное сокращение зарплаты, это говорит о многом. Так что поняв, что на «Камп Ноу» много не заработать, окружение Неймара разве что использовало «Барсу» как инструмент давления на «ПСЖ», который в итоге расщедрился на прекрасный по нынешним временам контракт.
В течение ближайших четырех лет годовой оклад южноамериканской звезды составит 30 миллионов евро «чистыми». И это без учета бонусов. Когда твоя часовая оплата составляет 3,7 тысячи евро, сложно услышать что-то другое, кроме как слова о том, как Неймар счастлив в Париже и рад тому, что его приключение продолжается. Только это, с учетом возраста 29-летнего футболиста, по сути, последний большой контракт в его карьере.
?? @NeymarJR for @PSG_Inside:— SPORF (@Sporf) May 8, 2021
? 112 Games
?? 85 Goals
? 51 Assists
??? Ligue 1
?? Coupe de France
?? Coupe de la Ligue
?? Troph?e des Champions
? Staying in Paris until 2025. pic.twitter.com/4B5sWNEi8L
У бразильца будут хорошие деньги и много трофеев в тихой французской гавани. Кильяна Мбаппе, который все еще не ответил на предложение «ПСЖ» со схожими условиями, это пока не устраивает. Французский вундеркинд мечтает о большем, и на родине ему давно уже тесно. А Неймар — с его невероятным талантом и умением приводить в абсолютный восторг — может так и остаться несостоявшимся королем, который в 2017-м погорячился, решив круто изменить свою жизнь. Изменить репутацию первого парня во французской деревне способна только выигранная Лига чемпионов.
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