Куда уйдет Кейн: «ПСЖ»? «МЮ»? «Ман Сити»?

Очень похоже на то, что 27-летний супербомбардир летом покинет «Тоттенхэм».

«Игрок одного сезона»

Харри Кейн стал известен на всю Европу в сезоне-2014/15. Тогда новый главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сделал из 21-летнего англичанина основного форварда и доверял ему больше, чем Эмманюэлю Адебайору и Роберто Сольдадо. Не все понимали, чем Кейн лучше звезд. Болельщики лепили из нападающего героя мемов, и на тот момент он считался кем-то вроде нашего Антона Заболотного. А в октябре 2014-го Кейн еще и сверкнул в другом смысле — занял место в воротах «Тоттенхэма» в матче Лиги Европы с «Астерасом» вместо удаленного Уго Ллориса.

Harry Kane picked up the match ball — and Hugo Lloris' shirt after the goalkeeper was sent off late in Spurs' 5-1 win pic.twitter.com/H7FvyeO8YU — ESPN UK (@ESPNUK) October 23, 2014

Во второй половине того сезона Кейна прорвало, и мемы о его подвигах перестали быть актуальными. Он завершил чемпионат с 21 голом, уступив «Золотую бутсу» АПЛ только Серхио Агуэро. Однако болельщиков было трудно переубедить. К лету широко распространилось мнение о том, что Кейн — one season wonder. В переводе с английского — «игрок одного сезона».

Время уходить

Наступила весна 2021 года. Кейн только что стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом премьер-лиги — до него это удавалось только Энди Коулу в сезоне-1993/94. Он капитан сборной Англии и шестой бомбардир в ее истории. Он на седьмом месте в списке лучших снайперов премьер-лиги. Он уже получил десятки индивидуальных наград, но ни одного командного трофея.

В минувшем сезоне Кейн был близок к первой победе с «Тоттенхэмом» — лондонцы добрались до финала Кубка лиги, но уступили в нем «Манчестер Сити». А в чемпионате «шпоры» даже лидировали, заскочив на первую строчку в середине декабря, но в итоге финишировали седьмыми и попали даже не в Лигу Европы, а в Лигу конференций. В Англии и над участниками ЛЕ посмеиваются, а третий по силе еврокубок точно не будет котироваться.

Когда-то Пеп Гвардьола называл «Тоттенхэм» командой одного игрока (за что, правда, позже извинился), и сейчас это похоже на правду: «шпоры» за весь чемпионат забили 68 мячей, и в 37 из них Кейн принял прямое участие (гол или результативный пас).

Судя по всему, терпение форварда лопнуло. Он понял, что перерос «Тоттенхэм» и дает лондонскому клубу намного больше, чем получает.

«Я хочу играть в самых больших матчах, — признался Кейн в недавнем интервью Гари Невиллу. — В этом сезоне я смотрю Лигу чемпионов, матчи английских клубов, которые прекрасно играют там. И это как раз те матчи, в которых я хочу участвовать. Конечно, в моей карьере наступил тот момент, когда нужно задуматься и посмотреть, где я сейчас».

Это можно расценивать как открытое заявление. Не об уходе, конечно — контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует еще три года, и он не может просто так уйти летом. Но потенциальные покупатели англичанина наверняка активизируются, услышав слова Кейна. Тем более что английские медиа сразу после окончания сезона сообщили, что форвард собирается встретиться с президентом «шпор» Дэниэлом Леви и обсудить будущее — как свое, так и клуба. После заключительной игры с «Лестером» камера долго держала Кейна, а фраза «возможно, это был его последний матч за «Тоттенхэм» звучала из каждого утюга.

«Манчестер Сити»

Кто же они, потенциальные покупатели? Во-первых, действующие чемпионы Англии «Манчестер Сити». Гвардьола не просто так хвалил Кейна — тренер действительно ценит форварда. А сейчас еще и удобный момент для трансфера. «Сити» покидает Агуэро, так что «горожане» летом останутся с единственным чистым центрфорвардом — Габриэлом Жезусом. Правда, в этом сезоне Пеп уже привык играть без нападающих и с ложной «девяткой», но Кейн способен справиться и с этой ролью.

В «Сити» английский нападающий, несомненно, прервет трофейную засуху. Очевидно, что и Гвардьоле нужен Кейн, и сам он видит в чемпионах Англии отличный вариант. Плюс — сам клуб наверняка сможет заплатить цену, которую заломит «Тоттенхэм». По версии transfermarkt, Кейн стоит 120 миллионов евро, но реальная стоимость может оказаться даже выше.

«Манчестер Юнайтед»

Новости об интересе «МЮ» к Кейну появляются не первый год. В прошлом сезоне английские СМИ вообще писали о том, что Кейн недоволен работой Жозе Моуринью и намерен уехать в Манчестер.

«Юнайтед» недавно продлил контракт с Эдинсоном Кавани, что может стать препятствием на пути Кейна в «МЮ». Но едва ли 34-летнего уругвайца можно считать конкурентом капитана сборной Англии, ведь Кавани не совсем стабилен и подвержен травмам. Потенциал Кейна намного выше. Он отлично подходит и по стилю для Уле Гуннара Сульшера, ведь он предпочитает интенсивный прессинг, а Кейн хорош в том числе и в игре без мяча.

«МЮ» нужен Кейн, ведь Сульшеру не хватает результативного форварда. С отрывом лучший снайпер «Юнайтед» сейчас — Бруну Фернандеш (18 мячей), а среди нападающих больше всех в чемпионате забил Маркус Рэшфорд (11). Кейн точно добавит «МЮ» очков и поможет «дьяволам» вернуться в полноценную борьбу за титул.

«Челси»

Для Кейна это не лучший вариант — нет никаких гарантий, что «Челси» в следующем сезоне возьмет хотя бы один трофей. Да, весной синие великолепны, но им нужна стабильность. Три сильных месяца при новом тренере не обязательно перерастут во что-то большее.

Неясно и то, нужен ли «Челси» Кейн. Оливье Жиру уйдет, но год назад лондонцы купили Тимо Вернера, а в ближайшее окно наверняка попытаются переманить к себе Эрлинга Холанна. Не стоит забывать и об Тэмми Абрахаме. Маловероятно, что Кейн окажется в «Челси».

«ПСЖ»

Из зарубежных клубов самым реальным претендентом на Кейна называют «ПСЖ». «Реал» — вряд ли. Флорентино Перес нацелен на Кильяна Мбаппе, да и британцы в Испании часто играют ниже своего уровня.

А вот воссоединение Кейна с Покеттино возможно. Главный тренер «ПСЖ» наверняка уже раздумывал над этим трансфером, особенно с учетом слухов о вероятном уходе Мбаппе. Если француз все-таки переедет в Мадрид, то у «ПСЖ» в нападении возникнет огромная дыра, которую не смогут заткнуть ни Мауро Икарди, ни Мойзе Кин. А вот Кейн мог бы выручить парижан. Деньги у «ПСЖ» есть, в тактику Покеттино англичанина встроит легко, трофеи будут.