Бэйл два года валял дурака и играл в гольф. Но у него еще есть шанс реанимировать карьеру

Состояние пациента — критическое. Но чувствует он себя хорошо.

Ходячее противоречие

Полезность. Стабильность. Исключительность. Именно в таком порядке можно расположить слова, характеризующие звезду мирового класса. Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке стоят слова, описывающие нынешнего Гарета Бэйла. А, еще нужно вставить Лондон. До или после гольфа? Решайте сами.

Бэйл — ходячее противоречие. Устроим небольшой тест. Если на все следующие вопросы вы ответите «да», то будете поражены, как к одному человеку относится столько, казалось бы, взаимоисключающих фактов. Гарет — самый титулованный игрок в истории Великобритании, игравший за рубежом? Самый большой так до конца и не реализовавший себя талант за последние 10 лет? Автор одного из величайших голов в истории Лиги чемпионов? Самый дорогой запасной в истории «Реала»? Суперталант, не раз подтверждавший свою исключительность? «Хрустальный» игрок, не раз подтверждавший свою ненадежность?

Наверное, к каким-то пунктам можно придраться, но в общей картине палитра цветов смешивается, а рисунок становится неразборчивым.

431 минута в АПЛ

В принципе, то же самое можно сказать и о нынешнем сезоне Бэйла в «Тоттенхэме». Первая половина его половина прошла под знаком медицинского креста — из-за травм валлиец пропустил восемь игр, а на поле выглядел блекло и неуверенно. Особенно памятным стал его выход на замену в октябрьском матче с «Вест Хэмом». Появившись на поле при комфортном счете 3:0, Бэйл упустил хороший шанс закрыть все вопросы о победителе. Спустя 10 минут «молотобойцы» воспряли и отквитали три мяча — 3:3.

Несомненно, Бэйл имел и имеет громадный кредит доверия среди болельщиков. Именно фееричный индивидуальный перфоманс валлийца в сезоне-2011/12 — одно из самых приятных воспоминаний для нынешнего поколения болельщиков «шпор». Тогда Гарет в одиночку уничтожил АПЛ, заколотив 21 мяч, девять из них — дальними ударами. Вернувшемуся, изрядно постаревшему и адаптировавшему игровой стиль валлийцу не удалось и близко показать что-то подобное.

Да и когда бы он смог? 431 минута в АПЛ и 472 минуты в Лиге Европы. Лишь пятеро футболистов «Тоттенхэма» сыграли меньше времени в национальном чемпионате, чем Бэйл. По таким оценкам Гарет — игрок глубокой ротации. Вряд ли босс «шпор» Дэниэл Леви планировал тратить 10 миллионов евро на аренду запасного.

Ко всем проблемам добавилась конфронтация с Жозе Моуринью. Главный тренер на пресс-конференции раскритиковал игрока за лживый, по его мнению, пост в Instagram: Бэйл писал, что здоров и готов играть, тогда как, по мнению Моуринью, это не соответствовало действительности.

Покоритель «Вольфсбергера»

C начала второй половины сезона травмы отпустили валлийца, и он постепенно начал набирать форму. От солидного второго тайма против «Манчестер Сити», через голеадорские подвиги против «Вольфсбергера» в Лиге Европы (два гола в двух матчах 1/16 финала) к званию лучшего игрока матча с «Бернли» (дубль и голевой пас Харри Кейну).

Моуринью осторожен в высказываниях о влиянии, которое в теории Бэйл может оказать на команду. Португалец сказал, что будет идти «шаг за шагом», чтобы достать «лучшее, на что Гарет способен». Такое заявление напрямую связано с функциональным состоянием игрока, которое все еще не на пиковом уровне. И не стоит забывать — валлийцу уже 31 год.

Но роль Бэйла в нынешнем «Тоттенхэме» выходит за пределы поля. Моуриньо отмечал его важность для командной атмосферы — того, чему португалец всегда уделяет особое внимание.

«Он очень-очень приятный человек, и я вижу, как он счастлив каждый день. Его взаимодействие с командой невероятное», — говорил он.

Роль Бэйла в раздевалке похвалил и один из ветеранов — второй вратарь команды Джо Харт.

«Влияние Гарета такое, как и ожидалось. Он уже был здесь и давал результат. Для клуба, желающего чего-то достигнуть, важно иметь в команде тех, кто знает, что нужно для больших побед», — сказал он.

После провального начала появился луч надежды на хеппи-энд. Моуринью заявляет, что Бэйл — «лучше, чем когда-либо был», а сам игрок наконец-то получил возможность подышать свежим от травм воздухом.

Путь к завершению карьеры

Однако помимо оптимизма касательно ближайших месяцев, есть, увы, и не такая радужная долгосрочная перспектива. Вполне возможно, что этот сезон станет последним в карьере валлийца.

Агенты — представители интересов футболистов, и нередко они берут на себя функцию общения с медиа. В случае Бэйла его рупором выступает Джонатан Барнетт. Высказывания англичанина резки и двойственны. Ранее он заявлял, что «Реал» должен «целовать песок, по которому ходит Гарет».

Неоспоримо, что валлиец сыграл ключевую роль в завоевании как минимум двух трофеев Лиги чемпионов — в 2014 и 2018 годах. Также из памяти не выпал тот самый забег Бэйла против Марка Бартры в финале Кубка Испании-2014 с «Барселоной», когда Бэйл забил победный гол. Однако на дистанции чемпионата Испании Гарет очень часто отсутствовал из-за травм и ничем не помогал «Реалу».

Две недели назад Барнетт заявил, что переход Бэйла в «Тоттенхэм» означает, что игрок «направляется к завершению карьеры». Вряд ли такое высказывание поспособствует увеличению желания «Тоттенхэма» и других клубов приобрести валлийца. Кроме того, агент футболиста говорил о финансовой мотивации Бэйла, вернее, ее отсутствии.

«У него все очень хорошо в финансовом плане. Он накопил достаточно денег до конца своих дней. У него прекрасный образ жизни», — заявлял Барнетт.

Все эти высказывания повышают статус Гарета, но не увеличивают интерес к нему. Скорее, наоборот, Барнетт словно открытым текстом заявляет о том, что не стоит пытаться реанимировать карьеру Бэйла — валлийцу самому это не особо и нужно.

Гольф ближе, чем футбол

Возвращение Бэйла в «Тоттенхэм» сопровождалось всплеском энтузиазма со всех сторон. Однако весь этот блеск ослепил лондонцев. Конечно, Моуринью всячески пытался сгладить ситуацию, перекладывая ответственность за физическую неподготовленность игрока на «Реал», а когда дело дошло до собственно футбола, начались проблемы. И речь идет даже не о тактической загадке имени Бэйла, а о его приоритетах, в частности о мотивации достигать профессиональных успехов в таком командном виде спорта, как футбол.

«Мы будто роботы. Нам говорят, когда и где быть, что есть, когда ложиться спать. В такие моменты ты будто теряешься в жизни», — это показательная цитата из интервью Бэйла BT Sport в 2019 году.

Валлиец сравнивает футбол как спорт устойчивого расписания с гольфом и теннисом, где «у каждого свой календарь». Вполне возможно, что именно ежедневная рутина наскучила Гарету, и он ищет возможности сменить обстановку. Это частично объясняет преображение валлийца в национальной сборной. Феерическое выступление на Евро-2016 — тому доказательство. За все семь лет пребывания в «Реале» Бэйл никогда не был в лучшей форме, чем тем летом, как бы парадоксально это ни звучало.

Скупой платит дважды

Летом 2019 года источники тесно связывали Бэйла с переходом в один из грандов китайской лиги — «Цзянсу Сунин». Однако президент «Реала» Флорентино Перес не был готов бесплатно отпустить на тот момент 30-летнего игрока, у которого оставалось еще три года по контракту. Космическая зарплата Бэйла на тот момент не особо волновала Переса — «Реал» был вторым в списке самых доходных клубов мира после «Барселоны», а про коронавирус еще никто не слыхал.

Теперь у валлийского футболиста осталось чуть больше года по контракту, а летом ему будет 32. Еще больше ситуацию усугубляет нежелание Бэйла идти на понижение зарплаты, о котором сообщила Marca. А зарплата там внушительная — порядка 30 миллионов евро в год «грязными». Сейчас ее в соотношении 50 на 50 выплачивают «Реал» и «Тоттенхэм». Бэйл уже давно стал бременем, которое поочередно взваливали на свои плечи то Флорентино Перес, то Зинедин Зидан.