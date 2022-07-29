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Сегодня, 08:15

ЦСКА подписал двух новичков, «Фенербахче» опроверг интерес к Дзюбе, Оздоев нашел клуб в Турции

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Бабаев и Саша Зделар.
Фото ПФК ЦСКА
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Педро Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Мендес и Зделар стали игроками ЦСКА

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес заключил контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейцев, договор с 22-летним футболистом рассчитан на три года с возможностью продления. В нынешнем сезоне чилиец забил один мяч и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Transfermarkt оценивает его в 2,3 миллиона евро.

Также ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Партизана» Сашей Зделаром. Ранее сербский клуб объявил об уходе хавбека. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

Магомед Оздоев. Вселенные Оздоева и Пирло пересеклись. Еще один россиянин уехал в Турцию

Оздоев едет в Турцию

Полузащитник Магомед Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк». Сроки контракта 29-летнего россиянина с клубом не разглашаются. До этого сообщалось, что «Урал» предлагал футболисту трехлетний договор.

Главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. За «Фатих Карагюмрюк» выступают бывшие футболисты ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин. Transfermarkt оценивает Оздоева в 2,5 миллиона евро.

Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

«Фенербахче» не следит за Дзюбой

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию о том, что турецкий клуб вновь стал интересоваться нападающим Артемом Дзюбой.

«То, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артема Дзюбы после вылета из Лиги чемпионов — неправда. Его даже нет в нашем шорт-листе», — цитирует Баки «Чемпионат».

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ 33-летний россиянин провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Жюль Кунде. «Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»

Кунде близок к трансферу в «Барселону»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде станет игроком «Барселоны». Сине-гранатовые объявили о достижении принципиального соглашения с андалусийцами по трансферу центрбэка.

Перед подписанием договора футболисту будет необходимо пройти медосмотр. Сумма сделки составит 50 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне 23-летний футболист сыграл в ла лиге 32 матча, забил два гола и отдал один ассист.

Педро Роша. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Педро Роша.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Роша не переходит в «Сан-Паулу»

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что его клиент согласовал договор с «Сан-Паулу».

«Правда ли, что Роша согласовал контракт с «Сан-Паулу? Нет. Это фейк», — заявил Бернард.

Форвард выступает за «Спартак» с 2017 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в два миллиона евро. Сейчас футболист играет за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая рассчитана до 31 июля.

Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
Фатих Карагюмрюк
ФК Барселона
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
Жюль Кунде
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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