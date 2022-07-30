«Торино» ведет Миранчука, защитник «Аякса» может перейти в ЦСКА, Депай остается в «Барсе»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Миранчук может уйти из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, вероятно, покинет клуб этим летом. Как сообщает инсайдер Николо Скира, на 26-летнего футболиста претендуют «Торино», «Верона» и «Болонья». Ранее сообщалось, что туринцы уже готовят предложение по трансферу хавбека. Transfermarkt оценивает Миранчука в десять миллионов евро. Россиянин перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году за 14,5 миллионов евро.

Магальян — в ЦСКА

По информации Metaratings, Лисандро Магальян согласился на переезд в Россию. Трансфер состоится, если клубам удастся договориться между собой.

До этого «СЭ» сообщал, что армейский клуб следит за 28-летним футболистом. Ранее аргентинец выступал за «Алавес», «Кротоне» и «Бока Хуниорс». Соглашение Магальяна с амстердамцами рассчитано до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

«Сампдория» не интересуется Шомуродовым

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову. «Интерес «Сампдории» к Шомуродову? Ничего такого нет», — передает слова Фаджиано «Чемпионат». До этого сообщалось, что узбекский форвард не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки.

Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Шомуродов перешел в «Рому» летом прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро.

Элдор Шомуродов (под номером 14). Фото Global Look Press

Депай остается в «Барселоне»

По информации Diario Sport, нападающий Мемфис Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не хочет покидать испанский клуб. Как сообщает источник, 28-летний форвард в раздевалке сказал партнерам по команде: «Я останусь, даже если они подпишут еще шесть нападающих». Отмечается, что руководство каталонцев дало ясно понять Депаю, что ему нужно искать новый клуб. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Ювентус». Transfermarkt оценивает голландца в 35 миллионов евро.

Роша не знает, где продолжит свою карьеру

По информации журналиста Фабиу Алейшу, нападающий Педро Роша, принадлежащий «Спартаку», пока не знает, где продолжит карьеру. Между игроком и клубом отсутствует какой-либо контакт. На данный момент бразилец выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до 31 июля. Форвард выступает за «Спартак» с 2017 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в два миллиона евро.