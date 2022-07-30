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Сегодня, 08:15

«Торино» ведет Миранчука, защитник «Аякса» может перейти в ЦСКА, Депай остается в «Барсе»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов (под номером 14).
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Миранчук может уйти из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, вероятно, покинет клуб этим летом. Как сообщает инсайдер Николо Скира, на 26-летнего футболиста претендуют «Торино», «Верона» и «Болонья». Ранее сообщалось, что туринцы уже готовят предложение по трансферу хавбека. Transfermarkt оценивает Миранчука в десять миллионов евро. Россиянин перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году за 14,5 миллионов евро.

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Магальян — в ЦСКА?

По информации Metaratings, Лисандро Магальян согласился на переезд в Россию. Трансфер состоится, если клубам удастся договориться между собой.
До этого «СЭ» сообщал, что армейский клуб следит за 28-летним футболистом. Ранее аргентинец выступал за «Алавес», «Кротоне» и «Бока Хуниорс». Соглашение Магальяна с амстердамцами рассчитано до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

«Сампдория» не интересуется Шомуродовым

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову. «Интерес «Сампдории» к Шомуродову? Ничего такого нет», — передает слова Фаджиано «Чемпионат». До этого сообщалось, что узбекский форвард не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки.

Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Шомуродов перешел в «Рому» летом прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро.

Элдор Шомуродов (под номером 14). Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов (под номером 14).
Фото Global Look Press

Депай остается в «Барселоне»

По информации Diario Sport, нападающий Мемфис Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не хочет покидать испанский клуб. Как сообщает источник, 28-летний форвард в раздевалке сказал партнерам по команде: «Я останусь, даже если они подпишут еще шесть нападающих». Отмечается, что руководство каталонцев дало ясно понять Депаю, что ему нужно искать новый клуб. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Ювентус». Transfermarkt оценивает голландца в 35 миллионов евро.

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Роша не знает, где продолжит свою карьеру

По информации журналиста Фабиу Алейшу, нападающий Педро Роша, принадлежащий «Спартаку», пока не знает, где продолжит карьеру. Между игроком и клубом отсутствует какой-либо контакт. На данный момент бразилец выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до 31 июля. Форвард выступает за «Спартак» с 2017 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в два миллиона евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Алексей Миранчук
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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