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Сегодня, 12:30

Криштиану вернулся в «МЮ», но хочет уйти ради Лиги чемпионов. Только он никому не нужен

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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У звездного португальца почти нет вариантов продолжения карьеры.

Возвращение блудной звезды

Если понедельник был днем Лео Месси и все обсуждали возможность возвращения аргентинца в «Барселону», то во вторник информационную повестку перехватил Криштиану Роналду. Португалец, пропустивший азиатский тур «МЮ» со ссылкой на семейные обстоятельства и пока не принявший участие ни в одной предсезонной тренировке «красных дьяволов», наконец-то вернулся в расположение команды.

На базу в Каррингтоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» прибыл в сопровождении своего агента Жорже Мендеша, что полностью подтверждало появившиеся ранее расклады одного из главных инсайдеров английского футбола Давида Орнштейна. И он, и знающий о трансферном рынке все Фабрицио Романо, немного расходясь в деталях, едины в одном: клуб намерен сохранить Роналду, тогда как Мендеш не оставляет попыток найти своему самому звездному клиенту новое место работы.

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Мотивация Криша — Лига чемпионов. Все-таки ему уже 37 лет, и каждый сезон на вес золота. Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии, а ныне эксперт Тони Каскарино даже предположил, что португалец опасается уступить свои рекорды в главном еврокубке Месси. А еще, как утверждают в Англии, Роналду не в восторге от трансферной кампании «МЮ», но его оценки Эрика тен Хага — работы голландца в «Аяксе» и перспектив в Манчестере — исключительно положительные.

Сам тренер тоже полон оптимизма по поводу работы с форвардом, и несколько раз он подтвердил это во время пребывания команды в Таиланде и Австралии. «Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне, вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Он не говорил мне об уходе. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе. Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор», — говорил тен Хаг.

Та беседа состоялась еще в мае — вскоре после назначения нового тренера. И сейчас — уже во время личной встречи — голландец планировал убедить Роналду в перспективах совместной работы. Как предположили английские СМИ, в качестве тяжелой артиллерии клуб планировал использовать сэра Алекса Фергюсона, но, как выяснилось, легендарный шотландец прибыл в Каррингтон не для разговора с бывшим подопечным, а на плановое заседание футбольного совета «МЮ».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Тупик

Парадоксальность ситуации заключается в том, что серьезных вариантов продолжения карьеры у Криштиану нет. МЛС или Ближний Восток даже не принимаем во внимание, потому что португалец хочет не просто играть, зарабатывая миллионы, а выигрывать престижные трофеи. Только клубы, полностью соответствующие амбициям Роналду, можно пересчитать по пальцам одной руки, но там либо заняты все вакансии, либо нет желания приглашать стареющую звезду.

Например, в «Челси» против подписания форварда выступает Томас Тухель. А «Бавария», куда также предлагали Роналду, уже устала выступать с опровержениями. В Сети даже появилась шутка, что мюнхенцы готовы заплатить 20 миллионов евро ради прекращения регулярных вбросов о возможном переходе Криша. Если баварцы о ком и мечтают, так это о Харри Кейне. И, наконец, всплыла тема «Атлетико», и кто-то стал искать тайные знаки в том, что невеста португальца Джорджина Родригес подписалась в соцсетях на Карлу Перейро — супругу Диего Симеоне.

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Иногда в таких мелочах действительно можно увидеть что-то важное, ведь и жена Роберта Левандовски подписалась на аккаунты «Барселоны» до того, как поляк договорился о переходе в каталонский клуб. Поэтому во вторник многие СМИ, включая авторитетный The Athletic, сошлись на том, что «Атлетико» — последний вариант для Криштиану. Только с оговорками, ведь «матрасникам» нужно освобождать место под потолком зарплат, избавившись от вернувшихся из аренд Альваро Мораты и Сауля, а также пожертвовав Антуаном Гризманном. Кроме того, мадридцам не по карману текущая зарплата португальца и комиссионные для Мендеша.

Только все эти рассуждения пресек президент мадридцев Энрике Серезо. «Я не знаю, кто придумал эту историю про Криштиану Роналду. Это определенно неправда, и для него практически невозможно перейти в «Атлетико», — отрезал босс красно-белых.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Вот и получается, что Роналду оказался никому не нужен. Кроме, естественно, «МЮ», который даже готов активировать опцию продления контракта еще на один сезон. Как уверяет Telegraph, переговоры в Каррингтоне зашли в тупик, так как каждая из сторон осталась при своем мнении.

Соответственно, сериал продолжается, а если вспомнить историю прошлогоднего бегства звезды из «Ювентуса», становится понятно: Криш и Мендеш будут пытаться уйти вплоть до закрытия трансферного окна. Они уже предлагают вариант продления контракта с последующей арендой. Однако пока все дороги ведут в тупик, где находится «Олд Траффорд».

Криштиану Роналду
Футбол
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