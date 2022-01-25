Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Игнатьев близок к уходу из «Рубина»

По данным «СЭ», нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». В случае успешного прохождения медосмотра, на который футболист улетел вчера в Москву, самарский клуб возьмет форварда в аренду. В договоре будет присутствовать опция выкупа за 2,5 миллиона евро. Стороны уже согласовали все условия трансфера.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний игрок принял участие в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

«Фейеноорд» следит за Хендриксом

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс в ближайшее время перейдет в «Фейеноорд» на правах аренды. Срок договора составит полтора года. Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен подтвердил факт переговоров с москвичами по поводу 26-летнего игрока.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро. Контракт Хендрикса со «Спартаком» действует до июня 2024 года.

«Аталанта» подписала вингера «Сассуоло»

Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога перешел в «Аталанту». Соглашение рассчитано до 2026 года. По некоторым данным, сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в серии А 12 матчей и отдал две голевые передачи.

Марсьяль может оказаться в «Севилье»

По информации Фабрицио Романо, «Севилья» хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. На данный момент детали трансфера еще не согласованы. Клубы обсуждают вопросы разделения зарплаты игрока.

26-летний футболист не хочет оставаться в АПЛ, так что переход в «Ньюкасл» или «Тоттенхэм» маловероятен. Transfermarkt оценивает форварда в 32 миллиона евро.

Игрок «Црвены Звезды» перейдет в «Милан»

По информации Фабрицио Романо, нападающий «Црвены Звезды» Марко Лазетич в ближайшее время станет игроком «Милана». Итальянцы заплатят за 18-летнего форварда пять миллионов евро. Также в соглашение будет включен процент от будущей перепродажи.

Официально о сделке будет объявлено на этой неделе. В этом сезоне Лазетич провел 21 матч и забил семь мячей.