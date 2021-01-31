ЦСКА остался без Дженка Тосуна. И, похоже, без Данило

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Тосуна в ЦСКА не будет...

Дженк Тосун не станет игроком ЦСКА. В своем Instagram 29-летний форвард сообщил о возвращении в «Бешикташ». Он разместил фото в форме стамбульского клуба с кубком в руках и написал: «Давайте снова сотворим историю».

Хотя еще днем в субботу издание Ulak News написало, что «Эвертон» и «Бешикташ» не сумели договориться об условиях трансфера, и Дженк Тосун оказался «близок к переходу в ЦСКА». Армейцы планировали арендовать его до конца сезона-2021/22 и в начале недели сделали соответствующее предложение «Эвертону».

Дженк Тосун перешел в «Эвертон» в январе 2018 года из «Бешикташа» за 22,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за команду всего семь матчей во всех турнирах.

...и Данило тоже

Гораздо раньше появилась информация об интересе ЦСКА к 24-летнему опорнику «Ниццы» Данило, который даже прошел медосмотр для красно-синих. Но и этот переход, похоже, не состоится. Как утверждает журналист Симоне Ровера, Данило не перейдет в московский клуб в зимнее трансферное окно.

Info @telefoot_chaine



Pas d'accord trouv? entre #CSKA et #Nice pour Danilo Barbosa, le milieu br?silien ne vas pas s'engager avec le club russe.

Des autres clubs suivent le dossier : d?part possible avant fin mercato, mais le joueur pourrait rester a #Nice jusqu'? la fin saison — Simone Rovera (@SimoneRovera) January 30, 2021

Другие клубы уже оповещены и изучают возможность подписания Данило в январе. Существует вероятность, что хавбек останется в «Ницце» до конца сезона. В нынешнем сезоне Данило провел за клуб пять матчей.

Коваленко может стать одноклубником и Миранчука, и Шомуродова

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко в случае перехода в «Аталанту» может отправиться в аренду в другой итальянский клуб. Как пишет в Twitter итальянский журналист Николо Скира, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опасается, что полузащитнику понадобится время для адаптации в новом чемпионате, поэтому позволит игроку доиграть сезон в аренде. Оформление трансфера находится на финальной стадии, игроку осталось пройти медосмотр.

L'#Atalanta ha in pugno Victor #Kovalenko dello #Shakthar. Il centrocampista trover? subito spazio con Gasp? C'? abbondanza a BG, ecco perch? Preziosi si ? fatto avanti per averlo in prestito 6 mesi. Con il #Genoa che ha libero slot da extracomunitario e farebbe il tesseramento — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 30, 2021

В числе главных претендентов на 24-летнего украинца называется «Дженоа», в составе которого выступает бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. Важно, что у «Дженоа» остается место в заявке для игроков не из Евросоюза.

Коваленко — воспитанник «Шахтера», за основу «горняков» он играет с 2013 года. На его счету 30 матчей за украинскую сборную. За «Аталанту» выступает не только Алексей Миранчук, но и еще один футболист сборной Украины Руслан Малиновский.

«Бавария» заманивает Упамекано

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич провел тайную встречу с представителями 22-летнего защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано, утверждает Bild. Агенты французского футболиста Саша Бриз и Фолькер Штрут прибыли на клубную базу мюнхенского клуба на Зэбенерштрассе вечером в четверг, после чего в течение трех часов вели диалог с представителем «Баварии» о возможном переходе их клиента.

Упамекано называют преемником Джерома Боатенга, будущее которого в «Баварии» пока под вопросом. На март запланированы переговоры между клубом и 32-летним защитником.

В текущем сезоне Упамекано сыграл за «Лейпциг» 23 матча во всех турнирах и забил один мяч. Контракт 22-летнего француза рассчитан до 2023 года.

Лапорта призвал сохранить Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб должен приложить все усилия, чтобы сохранить в команде Лионеля Месси.

«Я верю в Лео, а он верит в меня. Он знает, что я выполню свои обязательства, но он до сих пор чувствует себя обманутым предыдущим руководством», — приводит слова Лапорты Marca.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом Месси объявил о желании уйти, но в итоге остался. В течение всего сезона главными претендентами на 33-летнего аргентинца называются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».