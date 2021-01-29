«Аякс» не отпускает Промеса, Мусаев едет к Слуцкому, у Головина будет новый одноклубник

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Тренер голландцев исключил трансфер Промеса

Печальная для спартаковских болельщиков новость из Голландии. Судя по заявлению главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага, переход Квинси Промеса в «Спартак» не состоится.

«Будет ли трансфер? Нет, — приводит слова тренера VP со ссылкой на ESPN. — Он играет в «Аяксе» и хочет играть здесь. Мы им довольны».

При этом 22-летний голкипер «Спартака» Александр Максименко попал в сферу интересов «Вест Хэма», сообщает Metaratings. По данным источника, лондонцы заняты поиском перспективного футболиста, который готов составить конкуренцию возрастной вратарской бригаде «молотобойцев». Сейчас первым номером начавшей год с шести побед команды является 35-летний Лукаш Фабяньски, а дублерами поляка — его ровесник Дэвид Мартин и 33-летний Даррен Рэндолф.

Правда, пока это не более чем слухи. «Официального предложения по Максименко не поступало, в клуб никто не обращался», — прокомментировал новость для «СЭ» директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Нет конкретики и относительно возможного перехода в «Вест Хэм» полузащитника красно-белых Алекса Крала. 22-летний чех даже не исключает вариант, согласно которому он полностью отработает свой контракт со «Спартаком».

— Для меня главное, что скажет агент, — приводит слова Крала «Матч ТВ». — Когда будет реальный вариант, тогда мы поговорим. Но сейчас у «Спартака» нет ни одного предложения по поводу моего трансфера. Подчеркну: ни одного реального предложения, поэтому в данный момент я работаю на «Спартак».

Минус Тосун и Муса, Данило все ближе к ЦСКА

На днях ЦСКА был упомянут в числе клубов, которые хотели бы арендовать у «Эвертона» нападающего сборной Турции Дженка Тосуна. Однако, по последним данным, 29-летний футболист намерен вернуться на родину.

«Если «Эвертон» и «Бешикташ» договорятся, я готов снова надеть черно-белую майку. Я хочу помочь «Бешикташу» до конца сезона. Если «Эвертон» одобрит переход, для меня это не будет проблемой», — цитирует Тосуна NTV Spor.

Не будет в армейской команде и Ахмеда Мусы. Как и предполагалось, находящийся в статусе свободного агента 28-летний нигериец хочет вернуться не в Москву, а в Англию. По информации The Telegraph, на следующий неделе Муса прибудет в расположение аутсайдера АПЛ «Вест Бромвича».

В то же время история с другим новичком ЦСКА — полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой — близка к развязке. Как стало известно «СЭ», 24-летний бразилец успешно прошел медосмотр и в ближайшее время может присоединиться к московской команде.

Мевля хочет остаться в «Сочи»

Защитник сборной Словении Миха Мевля настроен продолжить карьеру в своем нынешнем клубе.

— Мы встречались с руководством «Сочи» на сборе в Турции, и они высказали свое желание продлить контракт с Михой, — рассказал агент футболиста Евгений Новиков в интервью «СЭ». — Сейчас должны прийти к какому-то согласию или несогласию по этому вопросу. Ждем от них какого-то более конкретного предложения, они сказали, что выйдут на нас с ним чуть позже. Так что пока неизвестно, что там будет по сроку контракта. В любом случае, в клубе заинтересованы продлить соглашение. Поступают предложения из-за рубежа, но сейчас мы ждем предложения из «Сочи», потому что Миха хочет остаться в чемпионате России.

Торрейра интересен «Монако»

Недавно главный тренер «Монако» Нико Ковач заметил, что видит Александра Головина на позиции атакующего флангового хавбека. В центре поля хорват делает ставку на других исполнителей, которые в большей степени ориентированы на цементирование опорной зоны. Вместе с тем, отмечая впечатляющий прогресс Орельена Тшуамени и Юссуфа Фофана, Ковач признается, что ждет от них дальнейшего развития. Повзрослеть этому тандему поможет конкуренция с более опытным исполнителем, и, видимо, с этим связана информация о возможном переходе в «Монако» уругвайца Лукаса Торрейры.

Как утверждает Sky Sports, монегаски связывались с «Арсеналом» на предмет аренды 24-летнего хавбека до конца текущего сезона. Торрейра был заметной фигурой в составе «канониров» во времена Унаи Эмери, однако у Микеля Артеты другие фавориты. Осенью уругвайца отдали в аренду «Атлетико», но у мадридцев высочайшая конкуренция. Из-за этого перенесший после визита в сборную коронавирус уругваец нечасто выходит на поле (9 матчей в ла лиге). Недостаток игровой практики не устраивает ни самого Торрейру, ни «Арсенал», поэтому аренда может быть прекращена досрочно.

Лунина снова отправят в аренду?

Как сообщил Fichajes, до закрытия зимнего трансферного окна «Реал» может расстаться с украинским голкипером Андреем Луниным. 21-летний вратарь, дебютировавший за мадридцев в сенсационно проигранном кубковом матче с представителем третьего дивизиона «Алькояно» (1:2), попал в сферу интересов «Бетиса», который может арендовать игрока до конца текущего сезона. Стоит добавить, что ранее Лунин на таких же условиях выступал за «Леганес», а прошлый сезон провел в «Вальядолиде» и «Овьедо».

Мусаев переходит в команду Слуцкого

Как сообщил «СЭ» спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, в казанский клуб переходит 22-летний полузащитник Леон Мусаев. Воспитанник «Зенита» в пятницу присоединится к новой команде и подпишет пятилетний контракт. Стоит добавить, что «Рубин» не рассматривал варианты с арендой и заплатит за полноценный трансфер 500 тысяч евро. При этом у питерского клуба будет первоочередное право выкупа.