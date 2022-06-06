Мане — в «Баварию», Погба — в «Ювентус» и еще 8 главных трансферов лета

Десять наиболее ожидаемых переходов летнего окна.

Габриэл Жезус. Фото Global Look Press

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость*: 50 миллионов евро

Куда: «Арсенал», «Ювентус», «Тоттенхэм»

25-летний бразилец перестал прогрессировать и в минувшем сезоне не считался игроком основы «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола обходился без классических центрфорвардов, а Габриэл Жезус периодически выходил на фланге. Трансферы Эрлинга Холанна и Хулиана Альвареса в «Сити» еще сильнее снизят игровое время бразильца, поэтому летом он уйдет. Его контракт с клубом заканчивается через год, поэтому сейчас едва ли не последний шанс «горожан» выручить за него деньги. Фаворит — «Арсенал», лишившийся за последние полгода Обамеянга и Ляказетта (плюс заканчивающийся контракт Нкетии все еще не продлен). Но и «Ювентус» с «Тоттенхэм» фигурируют в слухах.

* Здесь и далее по версии Transfermarkt.

Поль Погба. Фото Global Look Press

Клуб: свободный агент

Стоимость: 55 миллионов евро

Куда: «Ювентус», «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» уже попрощался с 29-летним выпускником своей академии во второй раз за десять лет. И, судя по всему, во второй раз за десять лет Погба окажется в «Ювентусе» на правах свободного агента. «ПСЖ» тоже обозначал интерес, когда француз еще не ушел из «МЮ», но вариант с «Юве» всегда оставался приоритетным. Sky Sports считает, что туринский клуб объявит о сделке 17 июня — в этот день состоится премьера документального фильма о карьере Погба с непереводимым названием The Pogmentary.

11.06.2022 | Англия — Италия

Клуб: «Бавария»

Стоимость: 50 миллионов евро

Куда: «Барселона»

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», а переход Холанна в «Сити» состоялся еще в мае, так что главной трансферной сагой лета станет будущее Роберта Левандовски. Поляку в августе исполнится 34, его контракт с «Баварией» действует еще год, но он сам уже публично заявил о намерении уйти. «Моя эпоха в «Баварии» завершилась, — подчеркнул Роберт в конце мая. — Я больше не хочу здесь играть. Трансфер — лучшее решение. Надеюсь, меня не остановят».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер в ответ на это выразил уверенность, что Левандовски останется в «Баварии», но вряд ли на этом сага завершится. Поляк определенно хочет уйти, причем конкретно в «Барселону», которая готова его принять. Инсайдер Фабрицио Романо уже заявил, что трехлетний контракт согласован, так что все упирается лишь в сумму трансфера.

Садио Мане. Фото Reuters

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость: 80 миллионов евро

Куда: «Бавария»

Зимой в «Ливерпуль» перешел Луис Диас, который почти сразу занял позицию Мане на левом фланге. Сенегалец сдвинулся в центр нападения, но едва ли он этому рад. Мане уже 30 лет, и перспективы в «Ливерпуле» уже не выглядят так безоблачно, как раньше.

Клубом Мане недовольны и в Сенегале. Персональных поклонников форварда раздражает, что его сдвинули с позиции, и вообще в клубе якобы относятся к нему хуже, чем к Салаху, — к примеру, «Ливерпуль» не отмечал победу Сенегала на Кубке африканских наций и выход сборной на чемпионат мира, зато всем клубом утешал египетскую звезду после обеих поражений. Мане уже дал резонансную пресс-конференцию, на которой, как кажется, намекнул на скорый уход из «Ливерпуля», но затем извинился и назвал это просто шуткой. Посмотрим, как на это отреагируют в «Баварии», которая считается основным претендентом на Мане.

Рафинья. Фото Reuters

Клуб: «Лидс»

Стоимость: 45 миллионов евро

Куда: «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Бавария»

Если бы «Лидс» вылетел из премьер-лиги, то Рафинья точно сменил бы клуб. Бразилец однозначно один из сильнейших футболистов АПЛ, играющих не за команду топ-6. Левоногий вингер забил 11 мячей в минувшем сезоне и усилил интерес топ-клубов Европы. Фаворит в борьбе за него — «Барселона», которую летом покинет невпечатливший Хави Адама Траоре, а также есть высокий риск потери Усмана Дембеле. Но другие гранды тоже следят за ситуацией вокруг Рафиньи.

Пауло Дибала. Фото AFP

Клуб: свободный агент

Стоимость: 40 миллионов евро

Куда: «Интер», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл»

Об уходе аргентинского форварда из «Ювентуса» известно давно. Дибала подарил туринскому клубу семь лет, в последнем сезоне часто выходил на поле с капитанской повязкой, но решил не продлевать контракт. Теперь у аргентинца два варианта — либо АПЛ, где он хочет попробовать себя, либо «Интер». На днях сам Дибала сказал, что хочет познакомиться с другими лигами, но счастлив в Италии. Поэтому именно черно-синие — наиболее вероятный вариант.

Орельен Тчуамени. Фото AFP

Клуб: «Монако»

Стоимость: 60 миллионов евро

Куда: «Реал», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль»

Одноклубник Александра Головина — один из сильнейших опорников планеты. Тчуамени еще и молод, ему всего 22 года, так что ажиотаж на рынке вокруг него понятен. Неудивительно, что на футболиста сборной Франции претендует «ПСЖ», но гораздо более вероятен переход Тчуамени в «Реал».

Фабрицио Романо недавно писал, что мадридцы готовы заплатить «Монако» 80 миллионов евро без учета бонусов, а личный контракт уже согласован. Если сделка состоится, то Тчуамени может стать самым дорогим футболистом этого окна — даже за Холанна «Сити» заплатил меньше.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Клуб: «Челси»

Стоимость: 85 миллионов евро

Куда: «Интер», «Барселона»

Год назад бельгийский титан переходил из «Интера» в «Челси» почти за 100 миллионов фунтов. Тогда казалось, что Лукаку сделает из лондонского клуба полноценного претендента на победу в АПЛ. Но бельгиец после яркого старта зачах, потерял место в основе, а зимой зачем-то сказал в интервью о том, что скучает по «Интеру» (из-за этого Томас Тухель ненадолго вывел форварда из состава).

За минувший чемпионат Лукаку забил всего восемь мячей, а весной «Челси» прекрасно обходился без бельгийца. Логично, что сейчас стоит ждать возвращения могучего форварда в Милан. «Интер» пока не очень активен в переговорах, но спешить некуда: из других претендентов в прессе мелькала лишь «Барселона», которая занята трансфером Левандовски. Как пишет The Telegraph, «Челси» готов отпустить Лукаку в платную аренду — за год клуб хочет получить 20 миллионов фунтов.

Гарет Бэйл. Фото Reuters

Клуб: свободный агент

Стоимость: 3 миллиона евро

Куда: «Тоттенхэм», «Милан»

Весь минувший сезон Бэйл провел на скамейке запасных «Реала» и даже не скрывал, что просто ждет окончания контракта. 32-летний валлиец прекрасно устроился: напоследок он выиграл Лигу чемпионов и примеру, а теперь достанется кому-нибудь бесплатно.

Слухов вокруг Бэйла не так уж много. Всем ясно, что он уже не молод, не слишком мотивирован, запросит высокую зарплату и постоянно будет отлучаться на поле для гольфа. Но варианты есть. Например, «Тоттенхэм», где Бэйл стал мировой звездой и куда неплохо съездил в аренду в сезоне-2020/21.

Дарвин Нуньес. Фото Global Look Press

Клуб: «Бенфика»

Стоимость: 55 миллионов евро

Куда: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Арсенал», «Тоттенхэм»

Летнее трансферное окно немыслимо без крупного трансфера молодого южноамериканца из португальского клуба. Основной лот «Бенфики» — 22-летний уругвайский форвард Дарвин Нуньес, который уже сверкнул в минувшем сезоне (в Лиге чемпионов он забивал «Барселоне», «Баварии», «Аяксу» и «Ливерпулю»).

В чемпионате Португалии «Бенфика» финишировала лишь третьей, но Нуньес с 26 голами стал лучшим бомбардиром. Весьма вероятно, что нападающего сборной Уругвая подпишет кто-то из английских клубов — на него претендует едва ли не половина АПЛ.