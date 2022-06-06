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Сегодня, 16:50

Мане — в «Баварию», Погба — в «Ювентус» и еще 8 главных трансферов лета

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Поль Погба и Садио Мане.
Фото «СЭ»
Габриэл Жезус.
Фото Global Look Press
Поль Погба.
Фото Global Look Press
Садио Мане.
Фото Reuters
Рафинья.
Фото Reuters
Пауло Дибала.
Фото AFP
Орельен Тчуамени.
Фото AFP
Ромелу Лукаку.
Фото Reuters
Гарет Бэйл.
Фото Reuters
Дарвин Нуньес.
Фото Global Look Press
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Десять наиболее ожидаемых переходов летнего окна.

Габриэл Жезус

Габриэл Жезус. Фото Global Look Press
Габриэл Жезус.
Фото Global Look Press

Клуб: «Манчестер Сити»
Стоимость*: 50 миллионов евро
Куда: «Арсенал», «Ювентус», «Тоттенхэм»

25-летний бразилец перестал прогрессировать и в минувшем сезоне не считался игроком основы «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола обходился без классических центрфорвардов, а Габриэл Жезус периодически выходил на фланге. Трансферы Эрлинга Холанна и Хулиана Альвареса в «Сити» еще сильнее снизят игровое время бразильца, поэтому летом он уйдет. Его контракт с клубом заканчивается через год, поэтому сейчас едва ли не последний шанс «горожан» выручить за него деньги. Фаворит — «Арсенал», лишившийся за последние полгода Обамеянга и Ляказетта (плюс заканчивающийся контракт Нкетии все еще не продлен). Но и «Ювентус» с «Тоттенхэм» фигурируют в слухах.

* Здесь и далее по версии Transfermarkt.

Поль Погба

Поль Погба. Фото Global Look Press
Поль Погба.
Фото Global Look Press

Клуб: свободный агент
Стоимость: 55 миллионов евро
Куда: «Ювентус», «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» уже попрощался с 29-летним выпускником своей академии во второй раз за десять лет. И, судя по всему, во второй раз за десять лет Погба окажется в «Ювентусе» на правах свободного агента. «ПСЖ» тоже обозначал интерес, когда француз еще не ушел из «МЮ», но вариант с «Юве» всегда оставался приоритетным. Sky Sports считает, что туринский клуб объявит о сделке 17 июня — в этот день состоится премьера документального фильма о карьере Погба с непереводимым названием The Pogmentary.

11.06.2022 | Англия — Италия

Роберт Левандовски

Клуб: «Бавария»
Стоимость: 50 миллионов евро
Куда: «Барселона»

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», а переход Холанна в «Сити» состоялся еще в мае, так что главной трансферной сагой лета станет будущее Роберта Левандовски. Поляку в августе исполнится 34, его контракт с «Баварией» действует еще год, но он сам уже публично заявил о намерении уйти. «Моя эпоха в «Баварии» завершилась, — подчеркнул Роберт в конце мая. — Я больше не хочу здесь играть. Трансфер — лучшее решение. Надеюсь, меня не остановят».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер в ответ на это выразил уверенность, что Левандовски останется в «Баварии», но вряд ли на этом сага завершится. Поляк определенно хочет уйти, причем конкретно в «Барселону», которая готова его принять. Инсайдер Фабрицио Романо уже заявил, что трехлетний контракт согласован, так что все упирается лишь в сумму трансфера.

Садио Мане

Садио Мане. Фото Reuters
Садио Мане.
Фото Reuters

Клуб: «Ливерпуль»
Стоимость: 80 миллионов евро
Куда: «Бавария»

Зимой в «Ливерпуль» перешел Луис Диас, который почти сразу занял позицию Мане на левом фланге. Сенегалец сдвинулся в центр нападения, но едва ли он этому рад. Мане уже 30 лет, и перспективы в «Ливерпуле» уже не выглядят так безоблачно, как раньше.

Клубом Мане недовольны и в Сенегале. Персональных поклонников форварда раздражает, что его сдвинули с позиции, и вообще в клубе якобы относятся к нему хуже, чем к Салаху, — к примеру, «Ливерпуль» не отмечал победу Сенегала на Кубке африканских наций и выход сборной на чемпионат мира, зато всем клубом утешал египетскую звезду после обеих поражений. Мане уже дал резонансную пресс-конференцию, на которой, как кажется, намекнул на скорый уход из «Ливерпуля», но затем извинился и назвал это просто шуткой. Посмотрим, как на это отреагируют в «Баварии», которая считается основным претендентом на Мане.

Рафинья

Рафинья. Фото Reuters
Рафинья.
Фото Reuters

Клуб: «Лидс»
Стоимость: 45 миллионов евро
Куда: «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Бавария»

Если бы «Лидс» вылетел из премьер-лиги, то Рафинья точно сменил бы клуб. Бразилец однозначно один из сильнейших футболистов АПЛ, играющих не за команду топ-6. Левоногий вингер забил 11 мячей в минувшем сезоне и усилил интерес топ-клубов Европы. Фаворит в борьбе за него — «Барселона», которую летом покинет невпечатливший Хави Адама Траоре, а также есть высокий риск потери Усмана Дембеле. Но другие гранды тоже следят за ситуацией вокруг Рафиньи.

Пауло Дибала

Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала.
Фото AFP

Клуб: свободный агент
Стоимость: 40 миллионов евро
Куда: «Интер», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл»

Об уходе аргентинского форварда из «Ювентуса» известно давно. Дибала подарил туринскому клубу семь лет, в последнем сезоне часто выходил на поле с капитанской повязкой, но решил не продлевать контракт. Теперь у аргентинца два варианта — либо АПЛ, где он хочет попробовать себя, либо «Интер». На днях сам Дибала сказал, что хочет познакомиться с другими лигами, но счастлив в Италии. Поэтому именно черно-синие — наиболее вероятный вариант.

Орельен Тчуамени

Орельен Тчуамени. Фото AFP
Орельен Тчуамени.
Фото AFP

Клуб: «Монако»
Стоимость: 60 миллионов евро
Куда: «Реал», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль»

Одноклубник Александра Головина — один из сильнейших опорников планеты. Тчуамени еще и молод, ему всего 22 года, так что ажиотаж на рынке вокруг него понятен. Неудивительно, что на футболиста сборной Франции претендует «ПСЖ», но гораздо более вероятен переход Тчуамени в «Реал».

Фабрицио Романо недавно писал, что мадридцы готовы заплатить «Монако» 80 миллионов евро без учета бонусов, а личный контракт уже согласован. Если сделка состоится, то Тчуамени может стать самым дорогим футболистом этого окна — даже за Холанна «Сити» заплатил меньше.

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Клуб: «Челси»
Стоимость: 85 миллионов евро
Куда: «Интер», «Барселона»

Год назад бельгийский титан переходил из «Интера» в «Челси» почти за 100 миллионов фунтов. Тогда казалось, что Лукаку сделает из лондонского клуба полноценного претендента на победу в АПЛ. Но бельгиец после яркого старта зачах, потерял место в основе, а зимой зачем-то сказал в интервью о том, что скучает по «Интеру» (из-за этого Томас Тухель ненадолго вывел форварда из состава).

За минувший чемпионат Лукаку забил всего восемь мячей, а весной «Челси» прекрасно обходился без бельгийца. Логично, что сейчас стоит ждать возвращения могучего форварда в Милан. «Интер» пока не очень активен в переговорах, но спешить некуда: из других претендентов в прессе мелькала лишь «Барселона», которая занята трансфером Левандовски. Как пишет The Telegraph, «Челси» готов отпустить Лукаку в платную аренду — за год клуб хочет получить 20 миллионов фунтов.

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл. Фото Reuters
Гарет Бэйл.
Фото Reuters

Клуб: свободный агент
Стоимость: 3 миллиона евро
Куда: «Тоттенхэм», «Милан»

Весь минувший сезон Бэйл провел на скамейке запасных «Реала» и даже не скрывал, что просто ждет окончания контракта. 32-летний валлиец прекрасно устроился: напоследок он выиграл Лигу чемпионов и примеру, а теперь достанется кому-нибудь бесплатно.

Слухов вокруг Бэйла не так уж много. Всем ясно, что он уже не молод, не слишком мотивирован, запросит высокую зарплату и постоянно будет отлучаться на поле для гольфа. Но варианты есть. Например, «Тоттенхэм», где Бэйл стал мировой звездой и куда неплохо съездил в аренду в сезоне-2020/21.

Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес. Фото Global Look Press
Дарвин Нуньес.
Фото Global Look Press

Клуб: «Бенфика»
Стоимость: 55 миллионов евро
Куда: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Арсенал», «Тоттенхэм»

Летнее трансферное окно немыслимо без крупного трансфера молодого южноамериканца из португальского клуба. Основной лот «Бенфики» — 22-летний уругвайский форвард Дарвин Нуньес, который уже сверкнул в минувшем сезоне (в Лиге чемпионов он забивал «Барселоне», «Баварии», «Аяксу» и «Ливерпулю»).

В чемпионате Португалии «Бенфика» финишировала лишь третьей, но Нуньес с 26 голами стал лучшим бомбардиром. Весьма вероятно, что нападающего сборной Уругвая подпишет кто-то из английских клубов — на него претендует едва ли не половина АПЛ.

Гарет Бэйл
Пауло Дибала
Роберт Левандовски
Ромелу Лукаку
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ювентус
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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