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Сегодня, 08:15

«Локо» взял защитника из Бразилии, «Наполи» может расстаться с Мертенсом, Гаттузо — в «Валенсии»

Матвей Морозов
Корреспондент
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Лукас Фассон стал игроком «Локомотива».
Фото Global Look Press
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Фассон перешел в «Локомотив»

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Лукас Фассон стал игроком «Локомотива». В среду это официально подтвердила пресс-служба московского клуба. Контракт рассчитан на четыре года. Сумма сделки, по неофициальным данным, составит три миллиона евро. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. Прошедший сезон бразилец провел в «Атлетико Паранаэнсе». Ранее отмечалось, что на переговоры по Фассону ездил лично спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

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Журавлев — в «Ахмате»

Защитник «Уфы» Юрий Журавлев стал игроком «Ахмата». По данным «Чемпионата», сумма трансфера составила один миллион евро. Контракт рассчитан на три года. С 2021 года футболист играл в «Уфе», а до этого выступал за «Волгарь» и «Кубань». В прошедшем сезоне премьер-лиги 25-летний игрок провел 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Санчеш близок к переходу в «Милан»

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Милан» может приобрести полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша. Итальянцы согласовали с футболистом личный контракт. Теперь клубам осталось договориться о сумме трансфера. Соглашение 24-летнего игрока с французами рассчитано до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает Санчеша в 28 миллионов евро.

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Мертенс покинет «Наполи»?

По информации La Gazzetta dello Sport, «Наполи» и Мертенс не могут договориться по условиям нового контракта: клуб не согласен платить бельгийцу 4 миллиона евро в год. По этой причине представители игрока начали искать ему новый клуб. Одним из претендентов на форварда является «Рома». Однако для перехода в команду Жозе Моуринью Мертенсу также необходимо уменьшить свои финансовые запросы. В минувшем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах серии А, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.

«Вулверхэмптон» ведет Минамино

По информации This is Anfield, полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино может покинуть клуб. Агент хавбека Юсуке Акияма уже начал вести переговоры с другими командами. Среди них — «Вулверхэмптон», «Монако», «Лидс», «Саутгемптон», и «Фулхэм». Красные готовы расстаться с японцем за отступные в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне 27-летний Минамино сыграл в АПЛ 11 матчей и забил три гола.

Дженнаро Гаттузо. «Валенсия» анонсировала назначение Гаттузо

Гаттузо возглавил «Валенсию»

«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо новым тренером команды. Сообщение с фото специалиста, который прилетел в Испанию, появилось в соцсетях клуба.

Ранее Marca сообщила, что Дженнаро подпишет контракт на два года и будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.

Прошлым летом Гаттузо возглавил «Фиорентину», но проработал в клубе лишь две недели и покинул команду из-за разногласий с руководством из-за трансферной политики.

Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Локомотив (Москва)
ФК Милан
ФК Наполи
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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