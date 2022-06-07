Почти все наши клубы проведут сборы в России, а не в Европе. Это сэкономит десятки миллионов рублей
15 клубов РПЛ проведут сборы в России. В Турции — только «Оренбург»
Это лето станет первым, когда клубы премьер-лиги будут готовиться к новому сезону в России. Подобное случалось и во времена ковидных ограничений, но не так масштабно, как сейчас.
Лишь «Оренбург» решил провести подготовительные сборы в Турции, под Анкарой. Все остальные команды не станут выезжать за границу. «Зенит» будет тренироваться на базе в Удельном Парке. Московские клубы тоже закроются на базах («Динамо» — в Новогорске, «Локомотив» — в Баковке, «Спартак» — в Тарасовке), «Торпедо» заедет в Бронницы, а «Химки» — в Раменское.
«Ростов» останется на своей базе. «Сочи» планирует работать на одной из местных тренировочных локаций, а «Краснодар» отдалится на 10 километров — до базы «Четук». «Ахмат» отправится еще дальше — в качестве места сборов клуб выбрал не Грозный, а Саранск.
«Крылья Советов» прямо сейчас ремонтирует базу, поэтому лето команда проведет в Казани. Там самарцы арендуют Центральный стадион, а жить будут в отеле через дорогу.
Другой клуб Поволжья — «Нижний Новгород» — собирается тренироваться в Бору. «Урал» останется в Екатеринбурге. Наконец, «Факел», который надеется пройти лицензирование и все-таки начать сезон в РПЛ, проведет сборы в Бронницах. Вероятно, чтобы не портить поле на домашнем стадионе в Воронеже.
А где наши клубы проводили сборы раньше?
В прошлом году в России остались пять клубов премьер-лиги: «Рубин», «Сочи», «Урал», «Нижний Новгород» и «Химки». То есть история с домашними сборами не новая. Клубы массово выезжали за границу только зимой — ради комфортных погодных условий. В основном выбирали тренировочные комплексы в Турции, Дубае или Испании.
Самым популярным направлением летом была Австрия. К завершившемуся сезону там готовились 10 команд РПЛ, включая вылетевших «Арсенал» и «Уфу».
Также в Австрию перед крупными турнирами приезжала сборная России под руководством Станислава Черчесова.
Почему все выбирали Австрию, «СЭ» детально рассказывал матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко.
— Австрия для российских клубов началась как раз с Черчесова. Он показал мне эти места еще в начале 2000-х годов, когда играл за «Тироль». Станислав прекрасно знает здешнюю специфику. Нойштифт — это, можно сказать, намоленное место. Испанцы здесь готовились к двум победным чемпионатам — Европы и мира. Перед домашним чемпионатом Европы сбор проходила Франция. Трижды сюда ездил «Спартак». Уверен, это один из лучших вариантов, который можно было придумать.
— Откуда такая популярность?
— Прежде всего из-за высоты. Здесь тысяча метров над уровнем моря. Доктора ведущих команд перед крупными турнирами выбирают эту высоту — от 800 до 1050 метров. Так делают голландцы, немцы, французы, испанцы, итальянцы. В общем, все. Добавьте к этому чистый воздух, воду и качественную еду и получите важные слагаемые успеха. Все условия созданы. Поля тоже в отличном состоянии, — отметил он.
Еще один аргумент в пользу Австрии — большой выбор спарринг-партнеров. Туда съезжаются многие клубы Европы, поэтому организовать товарищеские матчи проще, чем в других странах. Теперь же наши клубы будут проводить контрольные игры между собой в России.
Сколько стоят сборы за границей?
По данным «СЭ», год назад за два сбора в Австрии клубы платили более 30 миллионов рублей (без учета перелетов, аренды полей и других попутных расходов). Сейчас цена может быть значительно выше.
В Турции, куда отправится «Оренбург», ценник ниже — около 15-20 миллионов рублей (в зависимости от уровня отеля и требованиям к условиям). Но это стандартный чек для самого популярного региона — Белека. Причем в зимний период, когда десятки отелей в период туристического затишья как раз и зарабатывают на футбольных клубах. В Анкаре цены наверняка скромнее.
Сборы в России клубам обойдутся гораздо дешевле. Особенно для команд со своими тренировочными центрами. В этом случае вся организация будет лежать на самих клубах и сотрудников баз.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0