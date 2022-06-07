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Сегодня, 15:45

Почти все наши клубы проведут сборы в России, а не в Европе. Это сэкономит десятки миллионов рублей

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия и его «Спартак» в Тарасовке.
Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Зенита» на сборах.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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«СЭ» — о том, где теперь футболисты будут готовиться к сезону.

15 клубов РПЛ проведут сборы в России. В Турции — только «Оренбург»

Это лето станет первым, когда клубы премьер-лиги будут готовиться к новому сезону в России. Подобное случалось и во времена ковидных ограничений, но не так масштабно, как сейчас.

Лишь «Оренбург» решил провести подготовительные сборы в Турции, под Анкарой. Все остальные команды не станут выезжать за границу. «Зенит» будет тренироваться на базе в Удельном Парке. Московские клубы тоже закроются на базах («Динамо» — в Новогорске, «Локомотив» — в Баковке, «Спартак» — в Тарасовке), «Торпедо» заедет в Бронницы, а «Химки» — в Раменское.

«Ростов» останется на своей базе. «Сочи» планирует работать на одной из местных тренировочных локаций, а «Краснодар» отдалится на 10 километров — до базы «Четук». «Ахмат» отправится еще дальше — в качестве места сборов клуб выбрал не Грозный, а Саранск.

«Крылья Советов» прямо сейчас ремонтирует базу, поэтому лето команда проведет в Казани. Там самарцы арендуют Центральный стадион, а жить будут в отеле через дорогу.

Другой клуб Поволжья — «Нижний Новгород» — собирается тренироваться в Бору. «Урал» останется в Екатеринбурге. Наконец, «Факел», который надеется пройти лицензирование и все-таки начать сезон в РПЛ, проведет сборы в Бронницах. Вероятно, чтобы не портить поле на домашнем стадионе в Воронеже.

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А где наши клубы проводили сборы раньше?

В прошлом году в России остались пять клубов премьер-лиги: «Рубин», «Сочи», «Урал», «Нижний Новгород» и «Химки». То есть история с домашними сборами не новая. Клубы массово выезжали за границу только зимой — ради комфортных погодных условий. В основном выбирали тренировочные комплексы в Турции, Дубае или Испании.

Самым популярным направлением летом была Австрия. К завершившемуся сезону там готовились 10 команд РПЛ, включая вылетевших «Арсенал» и «Уфу».

Также в Австрию перед крупными турнирами приезжала сборная России под руководством Станислава Черчесова.

Футболисты «Зенита» на сборах. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита» на сборах.
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Почему все выбирали Австрию, «СЭ» детально рассказывал матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко.

— Австрия для российских клубов началась как раз с Черчесова. Он показал мне эти места еще в начале 2000-х годов, когда играл за «Тироль». Станислав прекрасно знает здешнюю специфику. Нойштифт — это, можно сказать, намоленное место. Испанцы здесь готовились к двум победным чемпионатам — Европы и мира. Перед домашним чемпионатом Европы сбор проходила Франция. Трижды сюда ездил «Спартак». Уверен, это один из лучших вариантов, который можно было придумать.

— Откуда такая популярность?

— Прежде всего из-за высоты. Здесь тысяча метров над уровнем моря. Доктора ведущих команд перед крупными турнирами выбирают эту высоту — от 800 до 1050 метров. Так делают голландцы, немцы, французы, испанцы, итальянцы. В общем, все. Добавьте к этому чистый воздух, воду и качественную еду и получите важные слагаемые успеха. Все условия созданы. Поля тоже в отличном состоянии, — отметил он.

Еще один аргумент в пользу Австрии — большой выбор спарринг-партнеров. Туда съезжаются многие клубы Европы, поэтому организовать товарищеские матчи проще, чем в других странах. Теперь же наши клубы будут проводить контрольные игры между собой в России.

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Сколько стоят сборы за границей?

По данным «СЭ», год назад за два сбора в Австрии клубы платили более 30 миллионов рублей (без учета перелетов, аренды полей и других попутных расходов). Сейчас цена может быть значительно выше.

В Турции, куда отправится «Оренбург», ценник ниже — около 15-20 миллионов рублей (в зависимости от уровня отеля и требованиям к условиям). Но это стандартный чек для самого популярного региона — Белека. Причем в зимний период, когда десятки отелей в период туристического затишья как раз и зарабатывают на футбольных клубах. В Анкаре цены наверняка скромнее.

Сборы в России клубам обойдутся гораздо дешевле. Особенно для команд со своими тренировочными центрами. В этом случае вся организация будет лежать на самих клубах и сотрудников баз.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
2
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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