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Сегодня, 10:15

Барриос остается в «Зените», «Арсенал» ищет нападающего, «Тоттенхэм» — защитника

Вильмар Барриос не перейдет в «Бока Хуниорс» и останется в «Зените»
Отдел футбола «СЭ»
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Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ежедневный обзор трансферных слухов.

Моуринью нацелился на защитников «Челси» и «Вест Хэма»

«Рома» может зимой усилить свою оборону. Как сообщает Football Italia, команда Жозе Моуринью рассматривает возможность аренды двух футболистов английской премьер-лиги — Тило Керера из «Вест Хэма» или Трево Чалобы из «Челси».

Источник подчеркивает, что приоритетным вариантом римлян остается защитник синих, так как он обойдется «Роме» дешевле. По данным СМИ, Чалоба зарабатывает в «Челси» 1,5 миллиона евро в год, а Керер в «Вест Хэме» — в два раза больше.

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Барриос не перейдет в «Боку»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может перейти в «Бока Хуниорс», сообщает журналист Тати Цивьело в своих соцсетях. По данным инсайдера, представители игрока предложили аргентинскому клубу подписать контракт с хавбеком российского клуба. В «Боке» пока не отреагировали на предложение. Напомним, что в 2019 году Барриос перешел в «Зенит» именно из этой команды.

При этом агент колумбийца Луис Фелипе Поссо в беседе с корреспондентом «СЭ» опроверг слух. «Нет, это неправда», — сказал Поссо в ответ на вопрос о возможном трансфере Барриоса.

Жоау Батчи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Батчи может оказаться в МЛС

Агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, сообщил, что его клиент не собирается покидать кубанский клуб грядущей зимой.

«Интерес к Батчи сохраняется, это так. В начале декабря клубы МЛС интересовались им, также несколько клубов Европы спрашивали у меня о нем. Но сейчас Жоау — игрок «Краснодара», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

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«Тоттенхэм» хочет купить румынского защитника

«Тоттенхэм» собирается сделать предложение о покупке 21-летнего защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина. Итальянские источники сообщают, что румынский футболист стал основной целью лондонцев на зимнее трансферное окно после срыва сделки о приобретении Жан-Клера Тодибо из «Ниццы». Агент Дрэгушина подтвердил, что его клиент заинтересован в переезде в АПЛ.

Айван Тоуни.
Фото Global Look Press

«Арсенал» возобновил интерес к Тоуни

«Арсенал» по-прежнему заинтересован в покупке нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни, сообщает журналист The Independent Мигель Дилейни. По словам инсайдера, «Арсенал» рассматривает все финансовые аспекты сделки, поскольку понимает, что цена на Тоуни может затруднить ее. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего английского форварда в 35 миллионов евро.

Добавим, что с мая 2023 года Тоуни отбывает 8-месячную дисквалификацию за многократные нарушения пункта регламента о ставках. Бан истечет в январе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Тоттенхэм Хотспур
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